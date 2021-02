Taylor Kitsch kolejną gwiazdą "The Terminal List"

Powiększa się grono gwiazd, które wystąpią w realizowanym dla serwisu streamingowego Amazon Prime serialu "The Terminal List". Jego scenariusz został oparty na motywach bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Jacka Carra. Do ogłoszonego wcześniej Chrisa Pratta, który zagra główną rolę, dołączył teraz Taylor Kitsch, którego ostatnio można było oglądać w serialu CANAL+ zatytułowanym "Pokonani".

Taylor Kitsch z powodzeniem łączy karierę na małym i dużym ekranie /Vera Anderson/WireImage /Getty Images

Jak podaje portal "Deadline", bohaterem serialu "The Terminal List" będzie grany przez Pratta komandos James Reece. Podczas przeprowadzania jednej z tajnych operacji, cały jego oddział wpada w pułapkę. Po powrocie do rodziny Reece zaczyna zastanawiać się nad tym, na ile on zawinił w tej sytuacji, która zaczyna mu się zacierać w pamięci. Gdy wychodzą na jaw nowe dowody w sprawie tamtej zasadzki, okazuje się, że Reece ma groźnych przeciwników, o których istnieniu nie miał pojęcia. W zemście pomoże mu kolega z CIA, Ben Edwards. I to właśnie tę postać zagra Taylor Kitsch ("Friday Night Lights", "Detektyw", "John Carter").



Chris Pratt będzie również jednym z producentów serialu. Wśród producentów znaleźć można również nazwisko Antoine'a Fuquy ("Dzień próby", "Bez litości", "Siedmiu wspaniałych"). Showrunnerem i scenarzystą serialu będzie David DiGilio ("Przygoda na Antarktydzie). "The Terminal List" to projekt, o którym po raz pierwszy informowano w styczniu ubiegłego roku, a w maju otrzymał zielone światło na realizację.

Taylor Kitsch z powodzeniem łączy karierę na małym i dużym ekranie. Niedawno można było go zobaczyć w serialu "Waco", w którym zagrał przywódcę apokaliptycznej sekty Gałęzi Dawidowej - Davida Koresha.

"The Terminal List" to jeden z kilku seriali realizowanych przez Amazon Studios na potrzeby platformy streamingowej Amazon Prime. Najbardziej oczekiwanym projektem tej wytwórni jest serial na motywach "Władcy pierścieni" J.R.R. Tolkiena. Ma to być najdroższa produkcja telewizyjna w historii.