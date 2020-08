"Tarapaty 2": Prawdziwy wakacyjny film

"Seans polecam wszystkim, którym nie jest obojętny los impresjonistycznych obrazów" mówi tajemniczo Tomasz Ziętek o "Tarapatach 2". Prawdziwa historia kradzieży, w wyniku której z Muzeum Narodowego w Poznaniu zniknęło jedyne w polskich zbiorach dzieło Claude'a Moneta, zainspirowała twórców filmu. Powstała opowieść o szalonej wakacyjnej przygodzie i zaskakującej zagadce kryminalnej.

Zbigniew Zamachowski w scenie z "Tarapatów 2" /Hubert Komerski /materiały prasowe

Jak fakty zainspirowały historię, którą zobaczymy w "Tarapatach 2"? "Od początku pracy nad tekstem wiedziałyśmy z Agnieszką Dziedzic (producentka filmu - przyp. red.), że tym razem chcemy wynieść się z Warszawy w plener. Marzył nam się prawdziwy wakacyjny film - z lasem, jeziorem i słońcem. Historia poznańskiej kradzieży była do tego dobrym punktem wyjścia. Ale poza tym, że ginie jedyny obraz Moneta w polskich zbiorach muzealnych, nie ma wielu punktów styczności pomiędzy tymi dwoma historiami. Poznań z okolicami miał obie te rzeczy, superplenery i ciekawą historię" - mówi Marta Karwowska, reżyserka i scenarzystka filmu.



W filmie o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki. Bohaterowie znani z pierwszej części "Tarapatów" muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. "Tarapaty 2" to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę, może stać się jeszcze mocniejsza.

Specjalnie do filmu powstał utwór "Jeśli powiem". To trzeci singiel Marcina Maciejczaka, skomponowany przez Dominica Buczkowskiego-Wojtaszka & Patryka Kumóra. W filmie usłyszymy także Kwiat Jabłoni ("Dziś późno pójdę spać"), zespół Paula i Karol ("Got Me"), Natalię Przybysz ("Dzieci malarzy") oraz The Troggs ("With A Girl Like You"). Utwór "Huśtawka" (słowa i muzyka Jacek Kleyff) wykonają zaś aktorzy - Pola Król, Mia Goti, Marta Malikowska oraz Tomek Ziętek!

W filmie wystąpią również: Jakub Janota-Bzowski, Joanna Szczepkowska, Zbigniew Zamachowski, Sandra Korzeniak, Marcin Pempuś, Marta Juras i Justyna Wasilewska.