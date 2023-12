Oparta na faktach historia wielkich ambicji, triumfów i rodzinnej klątwy. "Bracia ze stali" z rozmachem kreślą opowieść o amerykańskiej rodzinie, miłości podszytej rywalizacją i sukcesie, którego nie unieśli na swoich barkach niepokonani na ringu bracia Von Erich. Za tym epickim widowiskiem stoi filmowa drużyna marzeń: wyspecjalizowany w thrillerach psychologicznych Sean Durkin ("Gniazdo"), operator "Syna Szawła" Mátyás Erdély i fantastyczne aktorskie trio: łamacz nastoletnich serc Zac Efron ("Podły, okrutny, zły"), Jeremy Allen White - gwiazda serialu "The Bear" oraz Harris Dickinson ("W trójkącie"). "Bracia ze stali" to mieszanka wściekłości, wzruszenia i śmiechu, gwarantująca emocjonalny nokaut.



"Bracia ze stali": Ameryka szalała na ich punkcie

Surowy teksański ojciec - głowa rodu Von Erich - zrobi wszystko, by jego synowie osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów - na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?



Najnowszy przebój studia A24 to rozpisana na dekady, widowiskowa saga mierząca się z amerykańskim snem; opowieść o surowym wychowaniu i cenie, jaką płacą dzieci, gdy rodzina zmienia się w nastawioną na zysk korporację. "Bracia ze stali" kierują reflektory na ring, jakim bywa rodzinny dom, gdzie toczy się najważniejsza z walk: o miłość, uznanie, uwagę.



"Bracia ze stali" w kinach od 16 lutego 2024.