Tak naprawdę nazywają Toma Hollanda! Rodzina Zendayi zdradziła sekret

Tom Holland i Zendaya to jedna z ulubionych par Hollywood, a ich związek wciąż budzi emocje wśród fanów na całym świecie. Tym razem uwagę przyciągnął zabawny szczegół z ich życia prywatnego, który ujawnił, jak blisko związany jest aktor z rodziną swojej narzeczonej. Na imprezie w Oakland, bliscy Zendayi nadali mu uroczy pseudonim, który nawiązuje do jego kultowej roli w "Spider-Manie".

Rodzina Zendayi nazywa Toma Hollanda "Spider-Manem"

Podczas rodzinnego spotkania w Oakland, które zostało uwiecznione na nagraniu i opublikowane na platformie X (dawniej Twitter), ujawniono, jak bliscy Zendayi zwracają się do jej narzeczonego. Wideo pokazuje jednego z uczestników imprezy, który pyta aktorkę, jak powiedzieć "kocham cię" w języku migowym. Po odpowiedzi Zendayi kamera przenosi się na Toma Hollanda, a głos zza kadru mówi: "O, poczekajcie, muszę złapać Spider-Mana".

To nie pierwszy raz, gdy Tom Holland zyskuje to urocze miano w rodzinnych kręgach. Jego rola Petera Parkera w serii filmów o Spider-Manie stała się tak kultowa, że pseudonim zdaje się być naturalnym wyborem, a rodzina Zendayi wykorzystuje go z humorem i ciepłem.

Zdjęcie Zendaya / Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Romantyczne momenty na parkiecie i urocze gesty Hollanda

W innym nagraniu z tego samego wieczoru można zobaczyć Hollanda na parkiecie w otoczeniu rodziny i przyjaciół Zendayi. W tle słychać śmiechy i muzykę, a sam aktor świetnie się bawi, doskonale wpasowując się w atmosferę rodzinnej imprezy. Jeden z uroczych momentów uchwycono na nagraniu, kiedy Zendaya tańczy z bliskimi, a Tom, zamiast dołączyć, delikatnie nagrywa ją telefonem, ciesząc się chwilą.

Wideo, na którym Holland trzyma na rękach małe dziecko, zdobyło szczególną sympatię internautów. Nagranie opatrzono podpisem: "Prawdziwy Spider-Man. Fakty." Fani pary nie kryli wzruszenia, podkreślając, że Holland nie tylko świetnie odnajduje się w roli superbohatera na ekranie, ale też jest równie kochany w życiu prywatnym.

Tom Holland i Zendaya - historia miłości, która podbija serca fanów

Relacja Zendayi i Toma Hollanda od początku przyciąga uwagę mediów i fanów na całym świecie. Para poznała się na planie filmu "Spider-Man: Homecoming" w 2016 roku, a przez lata plotki o ich związku rozgrzewały portale plotkarskie. Ostatecznie potwierdzili swoją relację w 2021 roku, a od tego czasu ich związek rozwija się w blasku fleszy, ale także w zaciszu prywatnych chwil.

Niedawne zaręczyny były tylko kolejnym krokiem na ich wspólnej drodze. Fani uwielbiają obserwować ich wzajemne wsparcie, a gesty takie jak ten podczas imprezy rodzinnej pokazują, jak bardzo są sobie bliscy.

Tom Holland i jego wpływ na życie Zendayi

Tom Holland nie tylko odgrywa kluczową rolę w życiu Zendayi jako jej partner, ale także jako przyjaciel, który wspiera ją na każdym kroku. Podczas premiery filmu "Spider-Man: No Way Home" nie odstępował jej na krok, co uchwycono na licznych zdjęciach i nagraniach.

To wsparcie widoczne jest także w życiu codziennym. Para nie tylko dzieli sukcesy zawodowe, ale również znajduje czas na wspólne wyjazdy i spotkania z rodziną. Wszystko wskazuje na to, że Holland doskonale odnajduje się w kręgu bliskich Zendayi, a nadany mu pseudonim "Spider-Man" tylko umacnia tę relację.

Zdjęcie Tom Holland nie żegna się z rolą Spider-Mana

Ujawnienie ksywki, którą rodzina Zendayi nadała Hollandowi, szybko podbiło serca internautów. Komentarze pod nagraniami pełne były słów zachwytu nad ich relacją. "To takie słodkie! Tom pasuje do tej rodziny idealnie", "Zendaya i jej Spider-Man - to się nazywa prawdziwa miłość" - pisali fani.

Wiele osób podkreślało, że właśnie takie drobne gesty, jak żartobliwe pseudonimy i ciepłe rodzinne chwile, pokazują, jak autentyczna i pełna miłości jest ich relacja. Dla fanów Zendayi i Hollanda pozostaje jedynie czekać na kolejne momenty, które para zechce podzielić ze światem.

