Bruce Willis cierpi na afazję

"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore, a także obecną małżonkę Willisa - Emmę Heming Willis i pięć jego córek.

"To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzina i chcieliśmy, aby jego fani też o tym wiedzieli, ponieważ wiemy, jak wiele on dla was znaczy, tak jak wy dla niego" - brzmi treść oświadczenia.



Mimo problemów zdrowotnych, aktor nie zwalniał tempa w pracy. Według doniesień portalu IMDB na 2022 rok zaplanowano premierę aż... 11 produkcji klasy B z Willisem, wśród nich znajdują się takie tytuły jak "Fortress 3", "Paradise City" czy "Vendetta".

"Corrective Measures": Jeden z ostatnich filmów Willisa

W sieci pojawił się właśnie zwiastun jednego z ostatnich filmów z Willisem. Akcja "Corrective Measures" rozgrywa się w więzieniu dla wyjątkowo niebezpiecznych kryminalistów, którzy posiadają różne supermoce. Legendarny aktor w produkcji wciela się w Juliusa Loeba, który ma na pieńku ze skorumpowanym naczelnikiem.

Obraz w reżyserii Seana Patricka O’Reilly pojawi się na platformie Tubi 29 kwietnia.



