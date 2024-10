Tą sceną zaskoczyli wszystkich na planie. Operator musiał się odwrócić

"Sztuka pięknego życia": Florence Pugh i Andrew Garfield w poruszającej historii

Mimo że swoją światową premierę "Sztuka pięknego życia" ("We Live In Time") miała już 6 września tego roku, to polscy kinomaniacy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na ekranach najnowszy film Johna Crowleya zobaczymy dopiero 3 stycznia 2025 roku. Jak zapowiadają pierwsi odbiorcy produkcji - czekać warto.

Film jest opisywany jako "zabawna, głęboko poruszająca i wciągająca historia miłosna". Przypadkowe spotkanie dwójki głównych bohaterów odmienia ich życie o 180 stopni. Między nimi rodzi się głębokie uczucie, lecz sielanka nie będzie mogła trwać wiecznie. Zmierzą się z trudną sytuacją zdrowotną kobiety.

W rolach głównych produkcji A24 na ekranie zobaczymy Florence Pugh oraz Andrew Garfielda. Towarzyszyć im będą m.in.: Adam James, Marama Corlett i Kara Lynch. Za scenariusz odpowiada Nick Payne.

Na ten moment polscy fani mogą zobaczyć poruszający zwiastun filmu. Zobacz zwiastun tutaj.

"We Live In Time": niesamowita chemia pomiędzy aktorami

41-letni Garfield podczas nagrywania podcastu "Happy Sad Confused" opowiedział o nagrywaniu scen intymnych z Pugh. Prowadzącemu Joshowi Horowitzowi zdradził, że wspólnie ze swoją ekranową partnerką pozwolili sobie "płynąć".

"Robimy pierwsze ujęcie tej bardzo intymnej, namiętnej sceny. To jest zamknięty plan, co oznacza, że w jednym pokoju jesteśmy tylko ja i Florence, i operator kamery, który jest naszym DP, bardzo miły mężczyzna o imieniu Stewart" - opisywał Garfield.