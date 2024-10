Charli XCX nakręciła film w Polsce. Lena Góra w obsadzie

Brytyjska gwiazda muzyki pop Charli XCX spędziła tegoroczny sierpień w Polsce, pracując nad tajemniczym projektem filmowym. Teraz portal Variety ujawnia, że produkcja będzie nosiła tytuł "Erupcja" i opowie historię dwóch młodych kobiet. W jedną z nich wcieli się sama Charli XCX, zaś drugą zagra Lena Góra ("Król", "Imago"). Akcja ma mieć miejsce w Warszawie.

Charli XCX napisała scenariusz wraz z Jeremy O. Harrisem, który również znalazł się w obsadzie. Na ekranie zobaczymy także młodego aktora, Willa Maddena. Za reżyserię odpowiada Pete Ohs, który w rozmowie z Variety wyznał:

"Charli zdecydowanie została kilka razy rozpoznana. Zawsze była bardzo miła. Robiła sobie zdjęcia z wieloma polskimi fanami" - wspominał czas spędzony w Polsce. "I dlatego nasz tajemniczy projekt wyciekł" - dodał Jeremy O. Harris.

Twórcy wspominali kręcenie niektórych scen w warszawskim klubie nocnym.

"To było szalone, ciężko było coś nakręcić. Każda osoba w klubie mówiła: 'O mój Boże, to Charli XCX, przyjechała, by zagrać tu w sekrecie'. Co właściwie było prawdą, ale nie do końca tak, jak sobie to wyobrażali. [...]" - opowiadał Harris.

Charli XCX zdobyła serca fanów najnowszym albumem o tytule BRAT. Wokalistka była jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Open'er. Jej współpraca z Ohsem i Harrisem rozpoczęła się od... przypadkowego spotkania w barze w środku nocy. Od słowa do słowa zdecydowali się na nakręcenie razem filmu.

"Nasze procesy były bardzo podobne, a podjęcie współpracy wydawało się być słuszne i ekscytujące" - przytacza wypowiedź artystki portal Variety.

