Ta polska komedia zarobiła miliony. Kontynuacja wyjdzie jeszcze w tym roku

"Planeta Singli 4": Będzie nowa część hitu, który zarobili miliony

Stało się to na co czekało wielu Polaków. "Planeta Singli" powraca. Ta zaskakująca wiadomość przychodzi sześć lat po tym, jak zadebiutowała trzecia odsłona historii Ani i Tomka.

Choć niektórzy mogą powiedzieć, że kontynuacja nie jest konieczna, ponieważ doczekaliśmy się już pewnej klamry w relacji głównych bohaterów, to zdawało się, że powstanie kolejnej części było tylko kwestią czasu. W końcu premierowa odsłona cieszyła się tak dużym zainteresowanie, że oglądalność już między pierwszym i drugim weekendem emisji w Polsce wzrosła o 156%, co było największym w Polsce wzrostem oglądalności od 1989 roku. W ⁣⁣walentynki⁣⁣ 2016 roku obejrzało ją ponad pół miliona osób, czym film pobił rekord oglądalności. To oczywiście zaowocowało milionowymi zarobkami dla produkcji.

Jeśli więc ktoś czekał na nowe przygody Tomka i Ani, to właśnie się ich doczekał. Nie dość, że "Planeta Singli 4" powstanie, to ukaże się jeszcze w tym roku. Nad projektem czuwa Netflix, który ogłosił, że to właśnie w tym serwisie streamingowym zadebiutuje kontynuacja jednej z najpopularniejszych polskich komedii romantycznych ostatnich lat. O czym opowie?

"Planeta Singli 4". O czym opowie nowa cześć popularnej komedii?

Nowa odsłona miłosnych zawirowań Ani i Tomka będzie nosić nazwę "Planeta Singli 4: Wyspa". W obsadzie znów znaleźli się odtwórcy głównych ról Agnieszka Więdłocha i Maciej Stuhr oraz Weronika Książkiewicz, Piotr Głowacki i Tomasz Karolak. Znamy też pierwsze szczegóły fabuły. Okazuje się, że tym razem to Marcel może być w miłosnych tarapatach, a nie jego przyjaciel Tomek.

"W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez Bogdana i zniechęcany przez Anię, Tomek musi uchronić Marcela przed straszną pomyłką" - czytamy w oficjalnym opisie.

Planeta Singli 4: Wyspa wejdzie do oferty Netflixa w 2025 roku.

