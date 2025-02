"Maria Callas"

Podczas swoich ostatnich dni, mieszkająca w Paryżu lat 70. XX wieku Maria Callas (Angelina Jolie) wyobraża sobie i przeżywa na nowo burzliwą, piękną i tragiczną historię swojego życia. To wspomnienia największej śpiewaczki operowej świata, które pełne są miłosnych uniesień, brawurowych występów, obecności na najbardziej ekskluzywnych salonach i poznawania najwybitniejszych osobistości tamtych czasów. Znajdzie się tu miejsce na historię miłosną z Arystotelesem Onassisem (Haluk Bilginer) – jednym z najbogatszych ludzi tamtego okresu czy spotkanie z Johnem F. Kennedym (Caspar Phillipson). To historia kobiety niezwykle pewnej siebie, ale równocześnie niewyobrażalnie wrażliwej.

Reklama

"Ten film jest moim najbardziej osobistym dziełem. Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć tę historię i podzielić się nią z publicznością na całym świecie, tak jak Maria zrobiła to swoim życiem" — mówi Pablo Larraín, reżyser filmu. Za scenariusz odpowiada Steven Knight, który tworzył dialogi do seriali "Peaky Blinders" i "Taboo", a także do filmów "Spencer" i "Locke".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Maria Callas" [trailer] materiały prasowe

Film debiutował w Konkursie Głównym 81. MFF w Wenecji. Za rolę Callas Angelina Jolie otrzymała nominację do Złotego Globu. Z kolei zdjęcia Edwarda Lachmana mają szansę na Oscara.

Przy filmie pracowała dwójka dzieci Jolie, Maddox i Pax. Aktorka zdradziłą w wywiadzie dla BBC News, że z tego powodu synowi widzieli ją w zupełnie nowych sytuacjach. "Postać Callas miała w sobie dużo bólu. [Maddox i Pax] oczywiście widzieli mnie podczas zmagań z różnymi sytuacjami, ale nigdy nie wyrażałam przy nich tyle bólu, który rodzic zwykle chowa przed swoimi dziećmi" - wyjaśniała.

Zdjęcie Angelina Jolie jako Maria Callas / materiały prasowe

"Grand Tour"

Nieco zwariowany, ale bardzo stylowy film podróżniczy. W 1917 roku Edward, urzędnik Imperium Brytyjskiego w Rangunie w Birmie, podejmuje najbardziej tchórzliwą decyzję w swoim życiu i ucieka przed Molly, swoją narzeczoną. Kobieta przyjechała z Londynu, aby wziąć z nim ślub. Molly podąża jego śladem, wyruszając w wielką podróż po Azji. Reżyser Miguel Gomes uzupełnia wyrafinowaną wizualnie, czarno-białą opowieść dowcipnym komentarzem lektora, wypowiadanym w wielu językach azjatyckich ze współczesnymi, niemal dokumentalnymi scenami i obrazami.

"Miguel Gomes eksploruje swój filmowy język, twórczo go rozwijając. 'Grand Tour' to sfilmowana proza Brunona Schulza, nienapisana przez autora 'Sanatorium pod klepsydrą'. Tytuł jest wymowny, jest także umowny. To, co nas czeka, to naprawdę wielka podróż. Podróż bez końca, czasami bez hamulców, podróż jak we śnie, jak w schulzowskiej 'rupieciarni marzeń'." - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Maciejewski.

"Grand Tour" to najnowszy film twórcy trylogii "Tysiąc i jedna noc". Debiutował w Konkursie Głównym 77. MFF w Cannes, gdzie wyróżniono go nagrodą za reżyserię.

Zdjęcie Kadr z filmu "Grand Tour" / Stowarzyszenie Nowe Horyzonty / materiały prasowe

"Bambi. Opowieść leśna"

Co skrywa się za szklaną taflą jeziora, gdzie idzie rodzina jeżyków, jak smakują leśne jagody? Każdego dnia mały jelonek Bambi odkrywa świat i uczy się czegoś nowego. Na swojej drodze spotyka słodkiego, psotnego króliczka Kacperka, który szybko staje się jego najlepszym przyjacielem, nieco przemądrzałego kruka Feliksa oraz niezdarnego szopa Tulipanka. Jednak pewnego dnia, po silnej burzy, las staje się pełen niebezpieczeństw, a Bambi musi stawić czoła pierwszym trudnym decyzjom…

Przedstawiona w "Bambim. Opowieści letniej" historia dzielnego jelonka i jego małych uroczych przyjaciół wzrusza, bawi i przypomina o sile przyjaźni, która pozwala pokonać wszystkie przeciwności losu.

"Wszechświat Oliviera"

Rok 1985. Olivier, młody chłopak o niezwykle bogatej wyobraźni, przeprowadza się wraz z rodziną na najbardziej wysunięty na południe skrawek Europy. Dzieje się to dokładnie w momencie, kiedy na niebie ma się pojawić Kometa Halleya. Wydarzenia te bardzo mocno wpływają na życie Oliviera, który w gwiazdach zaczyna szukać odpowiedzi na wszystkie trapiące go problemy.

"Wszechświat Oliviera" jest fabularnym debiutem hiszpańskiego dokumentalisty Alexisa Morante. Film miał swoją polską premierę podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.