Ta informacja rozczaruje wszystkich fanów "Holiday". Aktor zaprzecza pogłoskom

"Holiday": o czym opowiada film?

Miłość przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Przekonali się o tym bohaterowie kultowego " Holiday " z 2006 roku.

Iris (Kate Winslet) jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda (Cameron Diaz), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka, był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś. Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz.

"Holiday" z gwiazdorską obsadą zyskał status świątecznego klasyka. Historia została pokochana przez widzów na całym świecie.

Jude Law wyjawił szczegół kultowej produkcji. To rozczaruje wielu fanów

Jude Law, który odegrał w filmie rolę brata Iris i obiekt zauroczenia Amandy, udzielił w minioną niedzielę wywiadu w BBC Radio. Prowadzące postanowiły dopytać go o pracę nad uwielbianą produkcją. Jednym z tematów okazał się urokliwy, bajkowy dom Iris w Wielkiej Brytanii oraz pogłoski o możliwości rzeczywistego wynajęcia go. Odpowiedź aktora nie należała jednak do satysfakcjonujących.

"Ta chatka nie istnieje" - ujawnił Law, wywołując zaskoczenie u prowadzących.

"Reżyserka jest trochę perfekcjonistką. Zwiedziła całą okolicę i nie znalazła idealnego domku, którego szukała. Dlatego po prostu zatrudniła projektanta, narysowała projekt i kazała komuś go zbudować" - zdradził.



Aktor zdradził również w jaki sposób kręcono sceny w posiadłości, czym jeszcze bardziej zszokował rozmówczynie. Okazuje się, że kluczową rolę w produkcji spełniła magia montażu:

"Kręciliśmy tam zimą. Za każdym razem, gdy wchodziłem przez te drzwi, robiliśmy cięcie, a wszystkie sceny we wnętrzach nagraliśmy w Los Angeles jakieś trzy miesiące później".

"Bańka pękła. Przepraszał" - odparł ze śmiechem na koniec.

