Szykuje się kolejna oscarowa rola? Uwielbiany aktor zagra prezydenta

Tom Hanks jako Abraham Lincoln

Bestseller "New York Timesa", "Lincoln w Bardo" autorstwa Geroge'a Saundersa, zostanie przeniesiony na wielki ekran. Film skupi się na jednym z najbardziej intymnych momentów życia 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych i ukaże relację ze zmarłym 11-letnim synem Lincolna. Ma poruszać tematy miłości, empatii i ludzkich możliwości w obliczu żałoby.

W głównego bohatera wcieli się utalentowany Tom Hanks, który zachwycił widzów w wielu produkcjach. Oglądaliśmy go m.in. w "Forreście Gumpie", "Sully", "Zielonej mili", "Złap mnie, jeśli potrafisz" czy "Terminalu". Czy będzie to jego kolejna oscarowa rola? Przypomnijmy, że 69-latek został nagrodzony już dwoma statuetkami - za filmy "Forrest Gump" i "Filadelfia".

Aktor będzie również producentem filmu za pośrednictwem swojej wytwórni Playtone wraz z partnerem Garym Goetzmanem. Zdjęcia mają zostać realizowane w Londynie. Reżyserem przedsięwzięcia jest nominowany do Oscara Duke Johnson.

Jak się okazuje, nie będzie to zwykły film, ale będzie mieć formę hybrydową. Oznacza to, że sceny z aktorami zostaną połączone z elementami animacji poklatkowej. "Lincoln w Bardo" to pierwszy projekt Starburns Industries, który wejdzie w fazę produkcji od czasu ogłoszenia przez studio funduszu filmowego na początku tego miesiąca.

