"Szybcy i wściekli 10": Vin Diesel kontra Jason Momoa w pierwszym zwiastunie!

Film "Szybcy i wściekli 10" opowiadać będzie o Dominiku Toretto (w tej roli Vin Diesel ) i jego powiększającej się z każdym filmem Rodzinie. Do swoich ról z poprzednich części serii powrócą Tyrese Gibson , Michelle Rodriguez , Chris "Ludacris" Bridges , Nathalie Emmanuel i Jordana Brewster . W obsadzie znalazło się też miejsce dla Helen Mirren .

W filmie pojawi się również Charlize Theron . W roli groźnej kryminalistki o pseudonimie Cipher można ją było zobaczyć po raz pierwszy w filmie "Szybcy i wściekli 8" . Powtórzyła ją też w dziewiątej odsłonie serii, której zakończenie jasno dawało do zrozumienia, że z Cipher spotkamy się w kolejnym filmie z tego cyklu.

Na ekranie zobaczymy też Sunga Kanga, który wciela się w postać Hana. Powrócił on w dziewiątej części serii po tym, jak grany przez niego bohater... zginął w filmie "Szybcy i wściekli 6" . Fani zareagowali na to w mediach społecznościowych akcją #Justice4Han. Nie spodobało im się to, że Han zginął z rąk postaci granej przez Jasona Stathama , której późnej zapomniano tę przewinę. Scenarzyści znaleźli sposób na przywrócenie Hana do serii.

"Szybcy i wściekli 10": Nowy reżyser

W obsadzie zabraknie gwiazdora poprzednich części serii - Dwayne'a Johnsona , który zrezygnował z powodu trwającego od dłuższego czasu konfliktu z Vinem Dieselem. Tym razem wśród nowych twarzy będą Brie Larson , Jason Momoa , Daniela Melchior i Rita Moreno w roli babci Dominika Teretta.

Za reżyserie filmu odpowiedzialny będzie Louis Leterrier , który zastąpił Justina Lina.

Louis Leterrier jest cenionym reżyserem kina akcji. Francuski twórca ma na koncie dwie części serii "Transporter" z Jasonem Stathamem, wyreżyserował także superprodukcję "Starcie Tytanów", w jego reżyserskim CV znajduje się także thriller "Iluzja". W ostatnich latach związany był z Netfliksem, dla którego wyreżyserował serial fantasy "Ciemny kryształ: Czas buntu" oraz popularną serię "Lupin".