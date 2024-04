"Midsommar. W biały dzień" to hipnotyzujący thriller psychologiczny, który przenosi widzów w sam środek szwedzkiego festiwalu święta przesilenia letniego. Film śledzi losy młodej Amerykanki, Dani, która wraz ze swoim chłopakiem i grupą przyjaciół udaje się do odległej wioski w Szwecji. Mają nadzieję na spokojne wakacje i udział w lokalnych obchodach, ale idylliczna atmosfera szybko przeradza się w niepokojące i mroczne doświadczenia. Festiwal, pełen dziwnych rytuałów i ceremonii, odsłania swoje prawdziwe, przerażające oblicze, popychając bohaterów do granic psychicznej wytrzymałości.

W głównej roli Dani występuje Florence Pugh, której postać przechodzi intensywną emocjonalną podróż, zmagając się z osobistymi tragediami i coraz bardziej niepokojącym otoczeniem. Jack Reynor wciela się w jej chłopaka, Christiana, który staje przed wyzwaniami zarówno w swojej relacji z Dani, jak i podczas konfrontacji z tajemnicami szwedzkiego festiwalu.

"Midsommar" - gdzie obejrzeć film online?

Film "Midsommar. W Biały Dzień" jest dostępny w ramach abonamentu na platformie Megogo za 14,99 zł. Jeżeli preferujesz opcję wypożyczenia, dostępne są również inne platformy takie jak TVP VOD, Premiere Canal+, Player, MojeKino.pl, Nowe Horyzonty VOD oraz Polsat Box Go, z cenami wypożyczenia wahającymi się od 7,10 zł do 15 zł.

