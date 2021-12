Premiera romantycznej komedii "Szczęścia chodzą parami" zaplanowana jest dopiero na 11 marca, ale już w sylwestra i Nowy Rok widzowie wybranych kin będą mogli zobaczyć ją na specjalnych pokazach przedpremierowych.

W tej wzruszającej i pełnej przewrotnego humoru komedii zobaczymy również: Weronikę Książkiewicz, Michała Żurawskiego, Tomasza Karolaka, Aleksandrę Domańską, Krzysztofa Czeczota, Łukasza Knapa, Marię Pakulnis i Piotra Machalicę.



"Szczęścia chodzą parami": Nieprzewidywalna komedia romantyczna

"Szczęścia chodzą parami" to nieprzewidywalna komedia romantyczna, w której przesądy i wiara w pecha mają się równie dobrze jak wiara w miłość.



Główną bohaterką filmu "Szczęścia chodzą parami" jest Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, która zakochuje się w Brunie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Reżyserem filmu jest Bartek Prokopowicz ("Narzeczony na niby"). Producentem jest Zygfryd Studio, a koproducentem Grupa Polsat. Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.



