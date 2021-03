"Szarlatan" Agnieszki Holland otrzymał pięć Czeskich Lwów, przyznawanych przez Czeską Akademię Filmową i Telewizyjną. Twórców obrazu doceniono w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, aktor, zdjęcia i dźwięk.

Kadr z filmu "Szarlatan" /materiały prasowe

O triumfie "Szarlatana" poinformował na Facebooku dystrybutor filmu - firma Gutek Film. "'Szarlatan' Agnieszki Holland został niekwestionowanym zwycięzcą ceremonii rozdania Czeskich Lwów! Film zdobył aż 5 statuetek w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, główna rola męska, dźwięk i zdjęcia. Gratulujemy i przypominamy, że film jest dostępny w wybranych kinach oraz na VOD!" - czytamy we wpisie.



Światowa premiera "Szarlatana" odbyła się podczas ubiegłorocznego Berlinale. Film - na podstawie scenariusza Marka Epsteina - został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska (w tej roli Ivan Trojan), u którego leczyli się m.in. pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk, kompozytor Josef Bohuslav Foerster oraz komunistyczny działacz, powojenny prezydent Czechosłowacji Antonín Zápotocký.



"Jest to intymna historia, a równocześnie bardzo epicka. I główny bohater, który sam jest tajemnicą. Jan Mikolasek jest skomplikowany i pełen sprzeczności, wewnętrznych napięć, a przy tym jego ego i pycha są tak wielkie, że fascynujące było dla mnie poznać kogoś takiego. Do tego wszystkiego dodałabym uczucie, które łączy go z jego asystentem Franciszkiem Palko. Tak nieoczywiste, że nie wiemy do końca, czym właściwie jest. Ze strony Mikolaska to relacja przemocowa, ale widać w niej także ogromny głód miłości" - mówiła PAP Agnieszka Holland po światowej premierze.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szarlatan" [trailer] materiały dystrybutora

"Szarlatan" reprezentuje Czechy w wyścigu po Oscary. Na początku lutego znalazł się na oscarowej shortliście w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Jego konkurentami są m.in. "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego, "Aida" Jasmili Žbanić oraz "My dwie" Filippo Meneghettiego. Nominowane tytuły poznamy 15 marca. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 25 kwietnia.