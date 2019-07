9 lipca Tom Hanks świętował swoje 63. urodziny. W związku z tym świętem na instagramowym profilu syna aktora pojawiła się wyjątkowa publikacja, która zachwyciła internautów. Colin postanowił odrobinę zażartować z taty... Co wymyślił?

Żartownisie z tych Hanksów /Billy Farrell/Patrick McMullan /Getty Images

Tom Hanks to aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Miliony widzów na całym świecie kochają go za wiele kultowych ról w kasowych produkcjach: "Zielona mila", "Forrest Gump", "Szeregowiec Ryan", "Cast Away - poza światem", "Kod da Vinci", "Masz wiadomość", "Kapitan Phillips", "Atlas chmur", "Big", "Bezsenność w Seattle", "Apollo 13" - to tylko niektóre filmy, w których mogliśmy podziwiać jego aktorskie umiejętności.

Nie od dziś wiadomo również, że Tom Hanks charakteryzuje się genialnym poczuciem humoru i ogromnym dystansem do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Ostatnio aktor obchodził swoje 63. urodziny. Z tej okazji jego syn, Colin, postanowił opublikować wyjątkowe życzenia dla taty. Trzeba przyznać, że cała rodzina zna się na żartach!

Chcę życzyć swojemu tacie szczęśliwych 63. urodzin. To dobry facet, z ogromnym poczuciem humoru. Kocham cię tatku - napisał pod zdjęciem. Jednak to nie życzenia, a oczywiście fotografia do nich dołączona rozbawiła zarówno fanów, jak i samego adresata! Do urodzinowej notki Colin dodał zdjęcie... młodego Michaela Keatona!



Warto dodać, że to nie pierwszy tego typu dowcip Colina. Kilka lat temu z okazji Dnia Ojca, syn Toma Hanksa również opublikował "zdjęcie taty z młodości", dołączając do niego stosowny kadr.