​Syn Eddiego Murphy'ego i córka Martina Lawrence'a są parą

Jak poinformował serwis "People", dwóch gigantów komedii - Eddie Murphy i Martin Lawrence - ma szansę zostać rodziną. A to za sprawą ich dzieci, które zapałały do siebie uczuciem.

Jasmin Lawrence i Eric Murphy (screen z Instagrama) /materiały prasowe

Reklama

Pierworodny syn Eddy'ego Murphy'ego, Eric i najstarsza latorośl Martina Lawrence'a, Jasmin ujawnili, że są parą.

Reklama

25-letnia Jasmin, która jest córką Lawrence'a z jego pierwszego małżeństwa z pierwszą wicemiss Stanów Zjednoczonych, Patricią Southall, opublikowała na Instagramie bardzo uczuciowy post z okazji urodzin swojego chłopaka. A jest nim syn Eddiego Murphy'ego, 32-letni Eric, scenarzysta i aktor dubbingowy.

"Wszystkiego najlepszego, kochanie! To dla mnie niesamowicie błogosławieństwo, że cię znam, kocham i mam cię u boku" - 25-letnia adeptka aktorstwa napisała pod ich wspólnym zdjęciem.

"Oby spotkało nas jeszcze więcej dobrodziejstw, szczęścia, śmiechu i pięknych wspomnień! Bardzo Cię kocham!!" - dodała. Na co on zareagował słowami: "Dziękuję, najdroższa. Kocham Cię".

Instagram Post

Nie wiadomo, w jaki sposób Jasmin i Eric poznali się, ale trudno wyobrazić sobie lepsze połączenie. I choć ojcowie jeszcze nie odnieśli się oficjalnie do tej nowiny, pewne jest to, że gdyby rodziny Jasmin i Erica umówiły się na obiad, to Eddie i Martin czuliby się w swoim towarzystwie swobodnie. Mają bowiem na koncie dwie wspólne komedie, "Życie (1999) i "Bumerang" (1992).