Sylvester Stallone żegna Carla Weathersa. "Straciliśmy legendę"

"To dla mnie niezwykle smutny dzień. Jestem rozdarty, że aż brak mi słów. Staram się jakoś trzymać, ponieważ Carl Weathers był niezwykle istotną częścią mojego życia oraz moich sukcesów" - Sylvester Stallone powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, przyznając, że Weathers był współtwórcą powodzenia serii "Rocky".

Reklama

"Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, dostrzegłem geniusz. Wówczas nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, jak wielki. Nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy osiągnąć bez niego to, co zrobiliśmy z 'Rockym'" - dodał Stallone.



Instagram Rolka Rozwiń

"By w każdym względzie wyjątkowy - głos, postura, obecność, warunki atletyczne oraz, co najważniejsze - dusza i serce. To straszliwa strata. Miałem szczęście, że mogłem być częścią jego życia" - podkreślił odtwórca Rocky'ego, kończąc pożegnanie pokrzepiającym apelem: "Apollo, nie przestawaj boksować".



Carl Weathers: Niezapomniany Apollo Creed z "Rocky'ego"

Carl Weathers zagrał Apolla Creeda - przeciwnika Rocky'ego Balboi - w czterech filmach serii "Rocky".



W pierwszym filmie serii Creed na kilka tygodni przed walką traci przeciwnika. Gdy okazuje się, że nie uda się szybko znaleźć godnego zastępcy, sportowiec wpada na pomysł medialnego show, w którym stoczy pojedynek z lokalnym zawodnikiem. Jego wybór pada właśnie na Rocky’ego (Sylvester Stallone). Mimo wielu wątpliwości, Balboa podejmuje wyzwanie. Jednocześnie stara się rozpocząć związek z Adrian (Talia Shire), nieśmiałą pracownicą sklepu zoologicznego. Podczas walki, ku zaskoczeniu Apolla, Rocky okazuje się groźnym przeciwnikiem. Obaj toczą zażarty bój przez piętnaście rund. Ostatecznie mistrz zwycięża na punkty.