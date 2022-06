Bohaterem filmu "Gangster, glina i diabeł" jest groźny gangster Dong-su Jang ( Don Lee, znany również jako Dong-seok Ma ). Cudem udaje mu się uniknąć śmierci z rąk seryjnego mordercy. Wieść o tym, odbija się szerokim echem w półświatku. Aby podreperować nadszarpniętą reputację, gangster postanawia odnaleźć i zabić swojego niedoszłego mordercę. Aby tego dokonać, łączy swoje siły z miejscowym policjantem. Razem rozpoczynają łowy na sadystycznego kryminalistę ukrywającego się pod pseudonimem "K".

Reklama

Jak informuje portal "Deadline", w głównej roli w amerykańskim remake'u filmu "Gangster, glina i diabeł" wystąpi Don Lee. Powtórzy on rolę gangstera, którą zagrał w oryginalnym filmie.

Sławę poza granicami Korei przyniosły mu występy w takich filmach jak m.in. "Zombie Express" . Ostatnio pojawił się w hollywoodzkim filmie "Eternals" , a w kraju jest gwiazdą lokalnego hitu kasowego, filmu "The Roundup".

Wideo "Eternals" [trailer 2]

Wyreżyserowany przez Won-tae Lee film "Gangster, glina i diabeł" debiutował poza konkursem głównym na festiwalu filmowym w Cannes. Na całym świecie zarobił blisko 26 milionów dolarów, choć głównie były to zyski z lokalnego rynku. Thriller zdobył uznanie krytyków, a na zbierającym recenzje portalu "Rotten Tomatoes" ma aż 97 proc. pozytywnych opinii. Projekt jego remake'u znajduje się na razie w bardzo wczesnej fazie i nie wiadomo, kiedy miałyby się rozpocząć do niego zdjęcia.

Wideo "Gangster, glina i diabeł": Official US Trailer

Po oscarowym sukcesie "Parasite" oraz bijącym rekordy popularności serialu Netfliksa "Squid Game", zainteresowanie produkcjami z Korei Południowej jest ogromne. Don Lee to obok Byunga-huna Lee jeden z najbardziej rozpoznawalnych koreańskich gwiazdorów. Obaj z powodzeniem radzą sobie na hollywoodzkim rynku, a wygląda na to, że wkrótce dołączy do nich gwiazdor serialu "Pachinko", Min-ho Lee.