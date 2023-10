Święto Niemego Kina od 19 października w Warszawie

Święto Niemego Kina: Co na otwarcie?

"Tradycją jest to, że Święto Niemego Kina otwieramy filmem polskim. W tym roku będzie to 'Tajemnica starego rodu' w reżyserii Emila Chaberskiego i Zbigniewa Gniazdowskiego z 1928 roku - dramat z królową polskiego ekranu Jadwigą Smosarską. Największa gwiazda kina II RP wcieliła się w dwie różne postacie i to jedyny taki film w jej bogatym dorobku" - powiedział PAP dr Michał Pieńkowski i dodał, że to najstarszy, zachowany w całości polski film niemy.

Zaprezentowane zostaną filmy z różnych stron świata, zarówno te najstarsze, z początku XX wieku, jak i późne produkcje z końca lat 20.

"W sekcji 'Nieme kino od kuchni' będziemy świętować przypadającą w bieżącym roku setną rocznicę wprowadzenia taśmy 16 mm, która weszła do użycia latem 1923 r. Będzie to unikalna okazja, by na wielkim ekranie obejrzeć filmy wyświetlane z 'szesnastki'. Dziś już niewiele kin posiada sprzęt do jej wyświetlania, a tu, w Iluzjonie, taki sprzęt posiadamy. Kiedyś filmy na taśmie 16 mm były bardzo popularne, lecz zostały wyparte przez taśmę 35 mm" - wskazał.

W programie pokazów są m.in. dramaty i melodramaty, jak "Demon cyrku" (1927) Toda Browninga, "Pierwszy kochanek" (1925) Clarence’a Browna oraz "Ludzie bez jutra" (1919) w reżyserii Aleksandra Hertza. Główną rolę zagrała w tym obrazie Halina Bruczówna, wówczas największa konkurentka Poli Negri. Partnerował jej Józef Węgrzyn, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów pierwszej połowy XX wieku. To jedyny film z udziałem Bruczówny, jaki zachował się do naszych czasów.

W sekcji "Nieme kino ukraińskie" będą wyświetlone dwa filmy kijowskiego reżysera Michaiła Kaufmana, do niedawna zapomnianego twórcy, który przez większość kariery pozostawał w cieniu swego brata, Dżigi Wiertowa. Pokazom będą towarzyszyć zespoły muzyczne z Ukrainy - DJ Koloah i zespół Antona Baibakova.

Święto Niemego Kina: Muzyka na żywo

W czasach, gdy triumfowało kino nieme, pokazom filmowym towarzyszyła muzyka grana na żywo przez pianistę - tapera. Dla podkreślenia rangi filmu w czasie najważniejszych pokazów w najbardziej eleganckich kinach lub kinoteatrach występowały zespoły muzyczne, a nawet orkiestry.

"Zaprosiliśmy różnych muzyków, który wprowadzą nas w tamten klimat. Do każdego filmu zagra inny wykonawca. Podczas Święta Niemego Kina wystąpią m.in. Semi - Invented Trio, kwintet jazzowy New Bone, grupa Adama Pierończyka, Jakub Paulski Trio, Marcin Masecki & Jerzy Rogiewicz, grający bez kontrabasu zespół Heartbeats, elektroakustyczny kwartet SiemaZiemia oraz Trio Agi Derlak" - poinformował dr Pieńkowski.

Za pierwszy film udźwiękowiony historycy uznają "Śpiewaka jazzbandu" w reżyserii Alana Croslanda z Alem Jolsonem w roli tytułowej. Premiera odbyła się 6 października 1927 roku w Nowym Jorku. Zastosowano w nim system zapisu dźwięku "Vitaphone" - ścieżka dźwiękowa została nagrana na 16-calowej płycie gramofonowej. W trakcie projekcji kinooperator musiał ręcznie synchronizować nagrany na niej dźwięk z obrazem.

"Eksperymenty z połączeniem dźwięku z filmem prowadzono już pod koniec XIX wieku, lecz do drugiej połowy lat 20. nie udało się wdrożyć technologii, która zapewniłaby możliwość masowego wyświetlania filmów udźwiękowionych. Nazywano je 'ożywionymi fotografiami' i faktycznie były tylko żywymi obrazami. Aktorzy niemego kina wyrażali emocje tylko gestem i mimiką, podobnie jak w pantomimie, tak, by widz rozumiał całą fabułę" - zaznaczył badacz z Filmoteki Narodowej.

"Wówczas w niemym filmie pojawiły się plansze z napisami narracyjnymi lub dialogowymi. Pełniły one taką rolę jak dialogowe dymki w komiksie. Pomagały w wyjaśnieniu widzowi fabuły. Kino nieme dźwięk przedstawiało za pomocą obrazu - pokazywano hałas, głośną rozmowę czy instrumenty muzyczne. Wychowana na wysokiej jakości dźwięku w salach kinowych współczesna widownia nie zawsze rozumie nieme filmy" - zauważył.

Jak przypomniał filmograf, "reżyserem, który bardzo długo trwał w konwencji niemego lub częściowo udźwiękowionego obrazu, był Charlie Chaplin. Nie lubił dialogów, bo uważał, że kolidują one z ideą kina. Jego filmy bez dialogów jak np. 'Dzisiejsze czasy' z 1936 roku jeszcze długo cieszyły się dużym uznaniem publiczności".

"Jednak 96 lat po premierze pierwszego filmu udźwiękowionego nadal działają twórcy, którzy realizują ideę kina niemego. Jednym z nich jest niemiecki reżyser Veit Helmer" - podsumował dr Pieńkowski.

Pokazy filmowe Święta Niemego Kina będą się odbywały do 22 października.