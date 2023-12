"Aquaman" Jamesa Wanna z 2018 roku z miejsca stał się międzynarodowym hitem. Spektakularna produkcja z Jasonem Momoą w roli głównej okazała się najbardziej kasowym filmem DC i fani nie mogli się doczekać jej kontynuacji. 21 grudnia na ekrany kin trafił wyczekiwany sequel hollywoodzkiej superprodukcji - " Aquaman i Zaginione Królestwo ".

Akcja kontynuacji rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana. Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z tytulowym bohaterem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę. Żeby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma, swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.

W sequelu do swoich ról powrócili poza Jasonem Momoą: Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Dolph Lundgren i Yahya Abdul-Mateen II . Blockbuster ma oszołomić widzów niezwykłymi efektami specjalnymi, w dużej części kręconymi pod wodą.



"Aquaman i Zaginione Królestwo" zakończy obecne DCU. Po premierze filmu powstanie zupełnie nowe uniwersum, stworzone przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Momoa otwarcie przyznał, że chciałby grać Aquamana jak najdłużej, jednak obawia się, że nie będzie miał takiej możliwości. "To koniec" - stwierdził. Z kolei wcielająca się w jego ukochaną Amber Heard nie wspominała pracy na planie zbyt dobrze. Wszystko dlatego, że Momoa ją obrażał i ciągle z niej kpił. W dodatku robił to w bardzo perfidny sposób - przychodził na plan wystylizowany na jej byłego męża - Johnny'ego Deppa. Ponadto czynił też starania, by usunięto aktorkę z obsady filmu.



Eryk - główny bohater familijnego filmu przygodowego "Szczęśliwe święta" - mieszka w domu dziecka. Jego największym życzeniem jest móc pojechać na Boże Narodzenie do rodziców. Wraz z nowo poznaną koleżanką Lucką w dzień Wigilii czekają na Świętego Mikołaja. Wkrótce ktoś nadchodzi, ale czy to na pewno Mikołaj? Trzeba to sprawdzić. Przyjaciele zakradają się do jego... samochodu i ruszają w podróż pełną wspaniałych przygód.

"Gra w opętanie" to fikcyjna historia krwawej masakry, do której doszło w Wigilię Bożego Narodzenia 1971 roku. "Nieprzewidywalna i ekscytująca przejażdżka bez trzymanki, która łączy podgatunki inwazji na dom, okultyzmu i horroru dla nastolatków" - opowiada o swoim filmie reżyserka Jennifer Wexler . Uczennice Samantha i Clara zostają same na święta w położonym na odludziu szkolnym internacie. Wkrótce staną oko w oko z grupą fanatycznych morderców, którzy w tej zacisznej okolicy zamierzają przeprowadzić krwawy rytuał wezwania demona. Są gotowi zabić każdego, kto może im w tym przeszkodzić. Nie spodziewają się jednak, że dwie nastolatki mogą okazać się bardzo trudnymi przeciwniczkami. Czyja dusza tej nocy zostanie złożona na ołtarzu zła?



Dokument "Vika!" to niesamowita podróż, od radości po wzruszenie. Inspirujący portret kobiety, która zamierza celebrować życie do samego końca! 84-letnia DJ Vika jest gwiazdą klubów muzycznych w całej Polsce - gra zawsze do białego rana i na obcasach. Charyzmatyczna didżejka otacza się młodymi ludźmi, powtarzając sobie, że wiek to tylko liczba, a starości nie zamierza spędzić, siedząc jak pelargonia w oknie. Jest prawdziwym kolorowym ptakiem. Jednak kiedy jej zdrowie zaczyna szwankować, Vika dostrzega swoje przemijanie. Czy odnajdzie sens w dzieleniu się radością życia z innymi seniorami, motywowaniu ich do działania i pokonywania samotności?