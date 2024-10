Święta bez "Znachora"? Niemożliwe! Kto pokaże kultowy polski film?

"Znachor": Ukochany film Polaków

"Znachor" to historia, która od lat porusza kolejne pokolenia. Fabuła została oparta na powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i przedstawia losy profesora Rafała Wilczura, uznanego chirurga, który po tragicznych wydarzeniach traci pamięć i cały dotychczasowy dorobek. W wyniku nieszczęśliwego splotu okoliczności jego życie zamienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, lecz nowa, skromna rola wiejskiego "znachora" pozwala mu odnaleźć sens istnienia i zdobyć wdzięczność lokalnej społeczności.



Film z 1982 roku, w którym występują między innymi Jerzy Bińczycki, Anna Dymna , Piotr Fronczewski czy Tomasz Stockinger, zdobył status kultowego, przede wszystkim dzięki poruszającej fabule oraz niezwykłemu ciepłu, z jakim pokazuje wartości takie jak miłość, dobroć i ludzka solidarność. Losy profesora Wilczura są dla wielu widzów symbolem odrodzenia, a jego postać - przypomnieniem o sile człowieczeństwa, nawet w najtrudniejszych chwilach.



Nie każdy jednak wie, że najbardziej znana i uwielbiana adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza wcale nie była pierwszą! W 1937 roku, czyli tuż po publikacji książki, powstał film, którego reżyserem był Michał Waszyński. Pierwsza wersja filmu przyciągnęła do kin tak wielu widzów, że postanowiono stworzyć kontynuację: w 1938 roku nakręcono "Profesora Wilczura", a rok później "Testament profesora Wilczura". Co ciekawe, trzeci film wszedł do kin w czasie okupacji w 1942 roku. Wyświetlany był jeszcze po wojnie do około 1947 roku, jednak nie zachowała się żadna jego kopia i do dziś uważa się trzecią część przedwojennej trylogii za film zaginiony.

"Znachor": Emisja 11 listopada w Kino Polska

Kino Polska zaprasza wszystkich widzów do wspólnego przeżywania tej niezapomnianej historii w Święto Niepodległości. "Znachor" wciąż wzrusza i inspiruje, łącząc pokolenia i przypominając o tym, co w życiu najważniejsze. Film Jerzego Hoffmana zagości na antenie Kino Polska już 11 listopada o 14:55. Dla spragnionych klasyki tego dnia stacja przygotowała jeszcze inne kultowe produkcje - dwie części "Chłopów" (11:35 oraz 13:20), a także serialowe "Noce i dnie" (17:40 i 18:50).