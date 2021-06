Światowa premiera „Diuny” Denisa Villeneuve’a na festiwalu filmowym w Wenecji

Organizatorzy 78. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji podali oficjalną informację, że właśnie podczas tej imprezy swoją światową premierę będzie miał długo wyczekiwany film Denisa Villeneuve’a „Diuna”. Dzieło kanadyjskiego reżysera wyświetlone zostanie poza konkursem. O możliwej premierze „Diuny” w Wenecji pisał w maju tego roku portal Deadline.

Dave Bautista w filmie "Diuna" /Warner Bros /materiały prasowe

Tegoroczna edycja festiwalu filmowego w Wenecji odbywać się będzie w dniach od 1 do 11 września. "Diuna" Denisa Villeneuve’a zostanie pokazana w piątek 3 września. To kolejny duży film studia Warner Bros., który zadebiutuje właśnie w Wenecji. Wcześniej swoje światowe premiery miały tam takie filmy jak "Grawitacja", "Narodziny gwiazdy" czy "Joker". Villeneuve po raz ostatni prezentował swój film w Wenecji w 2016 roku. Był to dramat sci-fi "Nowy początek".



"Diuna" to ekranizacja legendarnej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Film zwraca uwagę doborową obsadą, w której znaleźli się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem. Premierę tej produkcji planowano na grudzień ubiegłego roku, ale uniemożliwiła to pandemia COVID-19. Film Villeneuve’a będzie można zobaczyć w Polsce już od 17 września.



"Diuna" opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.



Pełna lista filmów, które wezmą udział w 78. festiwalu w Wenecji, zostanie ogłoszona pod koniec lipca. Przewodniczącym jury festiwalu jest twórca filmu "Parasite", Joon-ho Bong, a specjalnym Złotym Lwem za całokształt twórczości zostanie nagrodzony Roberto Benigni, reżyser słynnego filmu "Życie jest piękne".