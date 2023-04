"Super Mario Bros.": Spektakularna klapa?

​"Super Mario Bros." z 1993 roku odniósł tak spektakularną klapę, że położyła się ona cieniem na całej karierze Rocky’ego Mortona i Annabel Jankel, którzy prywatnie są małżeństwem. Niechęć do tego filmu była tak duża, że przez kolejne trzydzieści lat do niego nie wrócili. Okazja do ponownego obejrzenia nadarzyła się wraz ze specjalnym pokazem "Super Mario Bros." zorganizowanym w należącym do Quentina Tarantino kinie New Beverly Cinema. Morton i Jankel pojawili się na seansie, który rozpoczął się o północy.

"Myślałem, że zjawi się na nim góra trzydzieści osób. Ale kino było pełne. Ludzie wałęsali się po przecznicy i dopytywali o dodatkowe bilety. W trakcie seansu widzowie śmiali się i klaskali w odpowiednich miejscach. Nie robili tego ironicznie, ale szczerze. Było jak na festiwalu filmowym. Po seansie podchodzili po autografy i żeby zrobić sobie selfie. W jednej chwili 30 lat złych emocji zostało całkowicie wymazane" - wyznali Morton i Jankel w rozmowie z portalem "Variety".

Seans został zorganizowany po tym, jak Quentin Tarantino w swoim podcaście wychwalał pierwsze dzieło tej pary - film "Zmarły w chwili przybycia" z 1988 roku.

Reklama

Według dwójki reżyserów ich zamiarem nigdy nie miało być odtworzenie na dużym ekranie gry wideo. Dlatego opowiedzieli historię, która była prequelem do gry "Super Mario Bros." z 1985 roku. Akcja filmu rozgrywa się w dwóch równoległych światach, z których jeden zamieszkały jest przez humanoidalne dinozaury. Kiedy na zlecenie króla Koopy ze świata ludzi porwana zostaje studentka archeologii, na jej ratunek ruszają hydraulicy Mario i Luigi.

​"Super Mario Bros.": Co przyczyniło się do klapy filmu?

Morton i Jankel uważają, że do klapy filmu przyczynił się fakt, że z produkcją nie była związana firma Nintendo, wydawca oryginalnej gry. Zupełnie inaczej jest w przypadku nowej ekranizacji, przy której Nintendo współpracowało ze studiem Illumination. "Gdybyśmy współpracowali z twórcą gry, Shigeru Miyamoto, to on jako producent rozumiałby, co chcemy osiągnąć i nie pozwoliłby nam na niektóre rzeczy. Stworzylibyśmy zespół i zupełnie inny film" - powiedział Morton i dodał, że Miyamoto widział ich dzieło, a film mu się podobał.

"Po klapie "Super Mario Bros." Morton zajął się potem kręceniem filmów reklamowych. Jankel kolejny film kinowy wyreżyserowała dopiero w 2018 roku. Był to dramat "Wyznaj to szeptem".

Zobacz też:

Elle Fanning: Wyrosła na prawdziwą piękność

Steven Seagal: Ponad zdrowym rozsądkiem