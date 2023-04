Podobno włodarze Warner Bros. nie byli zachwyceni gotowym "Nico" i rozważali nawet usunięcie go z kalendarza premier. Pomocną dłoń znów wyciągnął Ovitz, który zaprosił producentów na pokaz zdolności Seagala. Na ich oczach przyszły gwiazdor bronił się przed atakami kilku swoich studentów, a potem samodzielnie pokonał całą grupę. Producenci byli pod ogromnym wrażeniem i postanowili dać Seagalowi szansę. Nie wiedzieli, że byli świadkami starannie wyreżyserowanego przedstawienia. Mistrz otrzymał tymczasem kontrakt na kolejne produkcje. Średnie recenzje i niesatysfakcjonujący wynik kasowy "Ponad prawem" (niecałe 19 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych) nie miały na ich decyzję żadnego wpływu.

Jak Hoffman i De Niro

Anegdota z pokazem dla producentów jest symptomatyczna dla późniejszej kariery Seagala, który często pozwalał sobie na kłamstwa i niedopowiedzenia. Już w czasie promocji "Nico" twierdził, że w przeszłości szkolił agentów CIA, a sam także pracował dla agencji. Z latami przybywało opowieści z jego życia, których prawdopodobieństwo pozostawiało wiele do życzenia. Twierdził, że aikido uczył go sam Morihei Ueshiba, który opracował tę sztukę walki. Tyle że zmarł on w 1969 roku. Tymczasem Seagal przeprowadził się do Japonii między 1971 a 1973 rokiem. W 1975 roku osiadł w Osace, gdzie ożenił się z Miyako Fujitani, córką lokalnego mistrza aikido. Sam wkrótce dorobił się tego tytułu i razem z żoną założył własne dojo. Później utrzymywał, że pewnego dnia walczył z przedstawicielami yakuzy, którzy przyszli ściągnąć od niego haracz. Fujitani nie przypominała sobie takiej sytuacji. Twierdziła, że jej były mąż przegonił kiedyś sprzed wejścia jakichś pijaków.

Z ilością kłamstw rosło także ego Seagala, który po sukcesie pierwszych filmów stwierdził, że jest wybitnym aktorem. "Myślę, że jestem tak dobry jak Dustin Hoffman, Robert De Niro, ci wszyscy goście" - miał powiedzieć Ovitzowi, gdy ten jeszcze go reprezentował. Nie trwało to długo, bo Seagal w końcu zwolnił ojca swego sukcesu. W swojej autobiografii "Who is Michael Ovitz?" producent przyznał, że jego dawny klient "padł ofiarą częstego przeświadczenia, że jeśli udała ci się jedna rzecz, możesz zrobić wszystko".

Poczucie wyższości oraz brak dystansu szybko sprawiły, że Seagal stał się bohaterem barwnych dykteryjek krążących po Hollywood. Pierwsze spotkanie z nim mocno wryło się w pamięć Markowi Harmonowi, gwiazdorowi serialu "Agenci NCIS". Seagala spotkał przypadkiem na terenie jednej z dużych wytwórni, jeszcze przed premierą "Nico". Był już jednak po seansie ukończonego filmu. Pokazał mu go reżyser Andrew Davis, który chciał go przekonać do współpracy. Harmon podszedł do mistrza aikido, pogratulował debiutu i zapewnił, że czeka go wspaniała kariera filmowa. Zwrócił jednak uwagę na jeden szczegół - dziwny bieg Seagala, który w przyszłości okaże się tematem niezliczonych żartów. Następnie poszedł coś przekąsić do pobliskiej kawiarni. Gdy wyszedł, Seagal wciąż stał w tym samym miejscu i wpatrywał się wściekle w Harmona.

"Skopałbym Arnoldowi tyłek"

Szczytowym osiągnięciem bufonady początków aktorskiej kariery Seagala był jego występ z 20 kwietnia 1991 roku w komediowym programie "Saturday Night Live". Członkowie obsady, scenarzyści, a nawet Lorne Michaels, pomysłodawca formatu, wspominają go jako najgorszego gospodarza w niemal pięćdziesięcioletniej historii show. Problemy zaczęły się już w momencie prezentacji pomysłów na skecze. Seagal odrzucał wszystkie dowcipy, których nie rozumiał. Nie chciał także śmiać się z siebie. Nie zgodził się, by podczas jego otwierającego monologu leciała piosenka "Kung Fu Fighting" Carla Douglasa. "Był zbyt cool, wpatrzony w swój wizerunek. Stallone... Ktokolwiek... Pojawiał się u nas i żartował z siebie. Tak to się robi. Bo publiczność właśnie wtedy dostrzega w tobie człowieka" - mówił David Spade, wtedy jeden z członków obsady. Z kolei Bob Odenkirk, wówczas scenarzysta SNL, dziś gwiazda serialu "Zadzwoń do Saula", zdradził, że Seagal na dzień dobry umniejszał programowi. Cały czas zaznaczał, że nigdy go nie oglądał i nie obchodzi go, na czym polega.

Zdjęcie Steven Seagal w programie "Saturday Night Live" / Alan Singer/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

W powracającym cyklu "Hans i Franz", w którym Dana Carvey i Kevin Nealon wcielali się w dwóch austriackich strongmanów planujących powtórzyć sukces Arnolda Schwarzeneggera, Seagal miał się skonfrontować z tytułowymi karykaturami. Mistrz aikido już podczas prezentacji pomysłu zaznaczył, że jeśli pojawi się w skeczu, to musi ich pokonać. Scenarzyści starali się mu wytłumaczyć, że nawet gdyby Hans i Franz spuścili mu manto, efekt byłby komiczny i niegodzący w jego wizerunek twardziela. Aktor nie chciał o tym słyszeć. Nie podobały mu się także dowcipy. Wedle pierwotnego pomysłu Hans i Franz obrzucaliby go dziecinnymi obelgami w stylu "Arnold jest od ciebie silniejszy. Odwinąłby ci małym palcem, a ty przeleciałbyś cały pokój i upadł na tyłek". Jak wspomina Carvey, na próbie dwa dni przed nagraniem Seagal przeczytał swoje kwestie, jakby był obrażony, i zaraz opuścił plan zdjęciowy. Zaniepokojony komik znalazł go i spytał, czy wszystko ok. Seagal nawet na niego nie spojrzał. Powtarzał tylko pod nosem: "Gdyby Arnold tu był, skopałbym mu pi***ony tyłek". Carvey starał się mu wytłumaczyć, że to tylko żarty. Seagal nie chciał tego zrozumieć i wymusił zmiany w skeczu. "Największy problem ze Stevenem... [...] Mówiąc po niemiecku, nie wytłumaczysz niczego komuś, kto nie mówi po niemiecku" - podsumował próby dialogu z gwiazdorem Tim Meadows.

Zdjęcie Steven Seagal w "Saturday Night Live" / Alan Singer/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

Najgorsze okazały się jednak pomysły Seagala na skecze. W jednym z nich wcielałby się w psychiatrę, a jego nowa pacjentka (w tej roli widział Victorię Jackson) okazałaby się niedawną ofiarą gwałtu. Lekarz miałby ją zahipnotyzować, następnie molestować nieświadomą kobietę, a na koniec powiedzieć jej, że ma przychodzić do niego raz w tygodniu. "Bo tacy, k***a, są terapeuci. Chcą tylko wyłudzić od ciebie kasę" - tłumaczył przerażonym scenarzystom Seagal. "Więc... Chcesz, żebyśmy zrobili najobrzydliwszy skecz w historii telewizji?" - spytał go Al Franken, który pracował w SNL przez 15 sezonów. "Nigdy nie podobają wam się moje pomysły" - bąknął urażony aktor. Pomysłu oczywiście nie zrealizowano.