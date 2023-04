Tatum O'Neil: Miała 10 lat, kiedy dostała Oscara

Tatum O'Neal nie miała łatwego dzieciństwa. Urodziła się 5 listopada 1963 roku w Los Angeles. Jej rodzicami byli Joanna Moore i Ryan O'Neal . Dość szybko się rozwiedli. Matka była świetnie zapowiadającą się aktorką, ale problemy psychiczne i alkohol zniszczyły jej karierę. Ojciec po głównej roli w głośnym filmie "Love Story" został hollywoodzką gwiazdą. Gdy Tatum miała 8 lat, matka trafiła do ośrodka dla umysłowo chorych, a ona z bratem do szkoły z internatem w Arizonie. Po interwencji babci (matki Ryana O'Neala) ojciec - niechętnie - zajął się dziećmi.

Kiedy Peter Bogdanovich ("Ostatni seans filmowy", "No i co, doktorku?") szukał pary odtwórców głównych ról do swego nowego filmu i był świadkiem rozmowy Ryana O'Nela ze swoją małą, rezolutną córeczką, doznał olśnienia. Tak Tatum trafiła na plan filmowy.

"Papierowy księżyc" opowiada o drobnym oszuście (Ryan O’Neal), który zarabia na życie, sprzedając samotnym wdowom luksusowe wydania Biblii. Pewnego razu przyczepia się do niego błyskotliwa dziewięciolatka (Tatum O'Neal). Nowa znajoma jest sierotą i mężczyzna postanawia ją odwieźć do ciotki. Dziewczynka nie chce go jednak opuścić.

Film zrobił furorę, a mała Tatum zdobyła za swą rolę Oscara. Jednak ojciec nie był zachwycony - w końcu jego rolę Akademia pominęła. Prowadził imprezowe życie i nie miał czasu na zajmowanie się córką.

"Gdy na imprezach paliliśmy skręty, spoglądała na nas jej mała, wyrażająca dezaprobatę twarzyczka. Nie miała gdzie się podziać" - wspominała asystentka Ryana O'Neila.

"Uczucie, które najbardziej kojarzy mi się ze zdobyciem Oscara, to wszechogarniający smutek i poczucie odrzucenia przez rodziców" - mówiła Tatum po latach.

Tatum O'Neal: Alkohol, narkotyki, molestowanie, próby samobójcze

Swoje życie u boku ojca-gwiazdora, Tatum O'Neal opisała w bestsellerowej autobiografii "A Paper Life" ("Papierowe życie", 2005), która wstrząsnęła opinią publiczną.



Już jako 8-latka paliła papierosy, jako 12-latka poznała marihuanę, trzy lata później spróbowała kokainy - za namową ojca, który polecił jej wciąganie "kresek" jako sprawdzony środek odchudzający. Kompletnie opuszczona, próbowała podciąć sobie żyły, nie stroniła od alkoholu i narkotyków.

Nie akceptowała nowego związku swego ojca, który wyprowadził się z domu do gwiazdy "Aniiłków Charliego", Farrah Fawcett. Tatum miała wtedy 15 lat.



Kariera młodej aktorki również nie potoczyła się tak, jak się spodziewano. Kolejne filmy, w których zagrała, w tym m.in. "Wielka gonitwa", "Straszne misie", "Wielka gonitwa" czy "Nastolatki", nie odniosły sukcesów. Już nigdy Tatum O'Neal nie zagrała znaczącej roli na miarę "Papierowego księżyca". Przez lata pojawiała się głównie w epizodach.

Jej życie prywatne było bardzo burzliwe. Prasa rozpisywała się o jej romansie z pięć lat od niej starszym Michaelem Jacksonem. Kiedy miała 21 lat, na imprezie poznała słynnego tenisistę Johna McEnroe. Zostali parą. Przez niego zaczęła brać kokainę i dość szybko uzależniła się od narkotyków. W 1986 roku wzięli ślub, mieli troje dzieci. Sportowiec również nie był łatwym człowiekiem. Kiedy przeżywał załamanie kariery, wyładowywał się na żonie. Nie pozwalał jej wrócić do aktorstwa.

W czerwcu 1994 doszło do rozwodu, po którym Tatum O’Neal pogrążyła się w nałogu. McEnroe wystąpił do sądu o pozbawienie jej praw rodzicielskich. W 2008 roku O’Neal została aresztowana za posiadanie narkotyków.

W 2018 roku Tatum O'Neal ujawniła, że jako dziecko wielokrotnie była wykorzystywana seksualnie. Napisała o tym na swym Instagramie.



"Jestem kobietą i byłam więcej niż raz wykorzystana seksualnie. To nie była moja wina, kiedy miałem 5, 6, 12, 13 i 15 lat" - napisała.



Za doznane w dzieciństwie krzywdy obwiniła rodziców. O'Neal ujawniła, że została wykorzystana seksualnie m.in. przez przyjaciela ojca oraz partnera swojej matki.

"Kiedy twoi rodzice są pijani albo na haju, nie obserwują, co dzieje się z ich dziećmi" - O'Neal powiedziała w rozmowie z "Daily Mail".

Przed laty pogodziła się z chorym na raka ojcem na oczach całej Ameryki podczas poświęconego im reality show, produkowanego przez Oprah Winfrey, "Ryan and Tatum: The O’Neals". Skandalizująca autobiografia o ich skomplikowanych relacjach wciąż przynosi zyski. Na aktorskie szczyty Tatum O'Neal nigdy już nie wróciła.



