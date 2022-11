"Śubuk": "Te kobiety nie mają siebie". Jacek Lusiński o filmie

"Śubuk" to historia zainspirowana losami różnych kobiet. Samodzielnych mam, które wychowują dzieci z zaburzeniami. "Te kobiety nie mają siebie" - mówi twórca filmu, Jacek Lusiński. "One nie mają żadnej przestrzeni dla siebie. (...) To, moim zdaniem, najwyższa forma poświęcenia dla kogoś. W tym przypadku dla dziecka" - dodaje w rozmowie z RMF FM reżyser.

Marta Malikowska i Małgorzata Gorol w filmie "Śubuk" AKPA