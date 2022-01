Styczniowe nowości w CDA Premium

"Sokół z masłem orzechowym" (2019)



Ten film chwyta ze serce. Zak, chłopak z zespołem Downa, ucieka z domu opieki, w którym mieszka, aby spełnić marzenie o byciu zawodowym zapaśnikiem. Jego trenerem przez przypadek zostaje drobny przestępca, Tyler. Panowie uciekają przed pościgiem, piją whisky, odnajdują Boga, łowią ryby. Przekonują Eleanor, pracownicę domu opieki, aby dołączyła do ich podróży. Niesamowita, lekka, a przy tym budująca historia. Doskonałe zdjęcia i gra aktorska. Shia LaBeouf, Dakota Johnson i Zack Gottsagen wykonali kawał dobrej roboty.



Reklama

Wideo "Sokół z masłem orzechowym": Zwiastun

"30 gramów" (2019)



Film akcji. Samad jest członkiem policyjnej grupy antynarkotykowej. Aby powstrzymać handel nielegalnymi substancjami, on i jego koledzy zmuszeni są działać na granicy prawa. Samad poszukuje króla narkotyków, Nassera Khakzada. Ma nadzieję, że jego aresztowanie pomoże opanować narastający problem narkomanii. Kiedy zaczynał pracę w policji, statystyki podawały, że uzależnionych od narkotyków jest około miliona osób. Po latach liczba ta wzrosła do 6,5 miliona. "30 gramów" to irański kryminał. Pokazuje nie tylko świat przestępczy, ale także realia życia w Iranie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "30 gramów" [trailer] materiały dystrybutora

"W labiryncie" (2019)



Nastoletnia Samantha zostaje porwana w drodze do szkoły. Pomimo intensywnych poszukiwań nikt nie trafił na jej ślad. Piętnaście lat później odnajduje się w szpitalu. Nie wie, kim jest ani co się z nią działo. Z pomocą doktora Greena (Dustin Hoffman) próbuje odzyskać pamięć. Wspólnie starają się poukładać wspomnienia z tajemniczego labiryntu - podziemnego więzienia, w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W labiryncie" [trailer] materiały dystrybutora

"Tajemnica Henriego Picka" (2019)

To historia w starym, dobrym francuskim stylu. W bibliotece zostaje znaleziony rękopis powieści. Wiele wskazuje na to, że autorem jest pan Pick, zmarły dwa lata wcześniej właściciel pizzerii. Wdowa po zmarłym uważa, że jej mąż nie napisałby powieści. No i zaczyna się. Czy pan Pick prowadził podwójne życie? Kto faktycznie jest autorem powieści? Rozpoczyna więc prywatne śledztwo, by rozwiązać tajemnicę enigmatycznego Henriego Picka.Trochę komedii, trochę dramatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tajemnica Henriego Picka" [trailer] materiały dystrybutora

"Ocalić i zginąć" (2018)

Franck jest jednym z najlepszych strażaków w Paryżu. Ich credo to: ratuj albo giń! Ma piękną żonę, spodziewają się bliźniąt, są szczęśliwi. Podczas jednej z interwencji gaszenia pożaru Franck z poświeceniem ratuje swoich kolegów, a sam wpada w pułapkę ognia. Kiedy budzi się w centrum leczenia oparzeń, uświadamia sobie, że jego twarz rozpłynęła się w płomieniach, a jego ciało już nigdy nie będzie takie samo. Kto go teraz "uratuje"? "Ocalić i zginąć" to opowieść o miłości i bohaterstwie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ocalić i zginąć" [trailer] materiały dystrybutora

"Wiedźma" (2018)

Siedmioletnia dziewczynka ucieka z tajemniczego budynku rządowego. Na skutek szoku zapada na amnezję. Nie wie, kim jest i skąd pochodzi. Znajduje ją stare małżeństwo, które postanawia zaopiekować się dziewczynką. Pod opieką nowych rodziców bohaterka wyrasta na bystrą nastolatkę. Mija 10 lat. Bohaterka kierowana chęcią pomocy przyszywanym rodzicom, występuje w programie telewizyjnym. Od momentu pojawienia dziewczyny w mediach zaczynają się dziać w jej życiu dziwne rzeczy. Ludzie twierdzą, że już ją widzieli. Świetna pozycja nie tylko dla wielbicieli kina azjatyckiego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wiedźma" [trailer] materiały dystrybutora

Wszystkie filmy dostępne są na CDA Premium.