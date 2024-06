Steve Sweeney nie żyje. Aktora pożegnała Kathy Burke

Steve Sweeney nie żyje. Aktor znany m.in. z występu w reżyserskim debiucie Gary'ego Oldmana "Nic doustnie" zmarł w wieku 74 lat. Jego ekranowa partnerka z wspomnianego filmu, Kathy Burke, opublikowała poruszający wpis na X, informujący o jego śmierci.

"Wczoraj wieczorem dotarła do mnie smutna wiadomość, o tym, że zmarł brytyjski aktor i mój stary przyjaciel, Steve Sweeney. Był genialny w wielu produkcjach teatralnych i filmowych, w tym w 'Porachunkach' i 'Nic doustnie', był ulubieńcem genialnego reżysera Alana Clarke’a" - czytamy.

Przyczyna śmierci aktora nie jest znana.

Steve Sweeney: Kariera

Jak dowiadujemy się z IMDB, Steve Sweeney wystąpił w 50 produkcjach filmowych i serialowych, a na liście nadchodzących premier widnieją aż trzy tytuły. Do najbardziej znanych ról aktora należy m.in. wymieniony wyżej debiut reżyserski Gary'ego Oldmana - "Nic doustnie" z 1997 roku. Wystąpił także w "Porachunkach" Guya Ritchiego i "Ja, Irena i Ja", w którym główną rolę zagrał Jim Carrey. Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2022 roku w filmie "Wielka ofensywa piwna".

Sweeney pojawiał się nie tylko w filmach, ale także w serialach. Można go było dostrzec na przykład w "Dodger, Bonzo and the Rest" czy "Prawie Murphy'ego".