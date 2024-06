O śmierci Anouk Aimée poinformowała jej córka. "Z ogromnym smutkiem ogłaszamy odejście mojej matki... Byłam razem z nią, kiedy zmarła dziś rano w swoim domu w Paryżu" - napisała w mediach społecznościowych Manuela Papatakis.

Anouk Aimée: Zagrała w kultowych filmach

Anouk Aimée urodziła się 27 kwietnia 1932 roku w Paryżu. Tak naprawdę nazywała się Françoise Judith Sorya Dreyfus i była córką znanej pary aktorskiej - Geneviève Marii Thérèse Soryi (z domu Durand) i Henriego Murraya Dreyfusa.

Jej wczesna edukacja miała miejsce w l’École de la rue Milton w Paryżu i l’École de Barbezieux. Następnie uczyła się tańca w Operze Marsylskiej. Podczas II wojny światowej wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła Mayfield School w Sussex, ale wróciła do Francji przed zdaniem matury. Studiowała sztukę dramatyczną i taniec w Andrée Bauer-Thérond.



Jako 14-latka zadebiutowała na ekranie w dramacie "La Maison sous la mer" (1947). Wkrótce później sławny reżyser Marcel Carné zaangażował ją do roli Barbary w dramacie "La fleur de l'âge" (1947). Głośno zrobiło się o niej, gdy André Cayatte powierzył jej rolę Georgii Maglii, współczesnej Julii, w obrazie "Kochankowie z Werony" (1949).

Zdjęcie Anouk Aimée w "Kochankach z Werony" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Po dekadzie występów na francuskich ekranach Aimée przebojem wdarła się do Hollywood za sprawą występu w filmie Anatole’a Litvaka "Podróż" (1959). Pojawiła się w nim u boku Deborah Kerr, Yula Brynnera i Jasona Robardsa.



Międzynarodową popularność zdobyła dzięki kreacji znudzonej nimfomanki Maddaleny w komediodramacie Federico Felliniego "Słodkie życie" (1960), w którym partnerowała Marcello Mastroianniemu.



Tytułowa rola tancerki kabaretowej i samotnej matki w melodramacie Jacquesa Demy’ego "Lola" (1961) przyniosła jej nominację do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki zagranicznej. Z kolei w filmie biblijnym Roberta Aldricha "Ostatnie dni Sodomy i Gomory" (1962) została obsadzona w roli królowej Bery.

W 1963 roku ponownie wystąpiła u Felliniego - w kultowym "Osiem i pół" (1963). Najlepszą rolę w tamtym okresie zagrała jednak w melodramacie Claude'a Leloucha "Kobieta i mężczyzna" (1966). Otrzymała za nią Zloty Glob dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym, nagrodę BAFTA i nominację do Oscara.

W kolejnych latach stworzyła szereg fantastycznych ról drugoplanowych w wielu europejskich filmach i serialach, m.in. w dramacie Jacquesa Demy’ego "Sklep z modelkami", w czarnej komedii Prêt-à-Porter (1994) Roberta Altmana czy w miniserialu "Napoleon" (2002).



Zdjęcie Anouk Aimée i Jean-Louis Trintignant w filmie "Kobieta i mężczyzna" / AF Archive/Mary Evans Picture Library / East News

Jej ostatnia kreacja pochodzi z filmu z 2019 roku "The Best Years of a Life". Ogółem w ciągu trwającej siedem dekad kariery zagrała w ponad siedemdziesięciu filmach.



Pracowała z tak wielkimi reżyserami jak: Federico Fellini, Marco Bellocchio, Claude Lelouch, Bernardo Bertolucci, Sidney Lumet, George Cukor, Vittorio de Sica i Robert Altman. Ponadto wystąpiła na ekranie u boku najwybitniejszych aktorów. Grała m.in. z Marcello Mastroiannim, Jean-Louis Trintignant, Omarem Sharifem, Gérardem Philippem, Michelem Piccoli, Yvesem Montandem, Dirkiem Bogardem i Charlesem Aznavourem.



Gwiazda miała na swoim koncie cztery zakończone rozwodami małżeństwa i parę głośnych romansów. Na liście mężczyzn, z którymi aktorka była bardzo blisko, znajdowali się m.in. Warren Beatty, Omar Sharif i Daniel Olbrychski.