"Spider-Man": Znamy tytuł nowego filmu o Człowieku-Pająku

Poznaliśmy tytuł kolejnego filmu o Człowieku-Pająku. "Spider-Man: No Way Home" trafi na ekrany kin pod koniec grudnia 2021.

Tom Holland ponownie przywdzieje kostium Spider-Mana /East News /East News

Gwiazdy filmu - Tom Holland, Zendaya i Jacob Batalon - zażartowali sobie wczoraj z fanów, podając trzy fałszywe propozycję tytułów nadchodzącego "Spider-Mana". Dziś Marvel Studios opublikowało zabawne nagranie, w którym ujawnia prawdziwy tytuł produkcji.

Na razie nie są znane szczegóły scenariusza nowej części przygód Petera Parkera, w którego ponownie wcieli się Tom Holland.

Rola Człowieka-Pająka okazała się dla aktora trampoliną do sukcesu i międzynarodowej sławy. 24-letni Brytyjczyk za swój występ otrzymał nagrodę Saturna w kategorii "najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki", a także statuetkę Teen Choice.



Poprzednimi odtwórcami roli Spider-Mana byli Andrew Garfield ("Niesamowity Spider-Man" oraz "Niesamowity Spider-Man 2") oraz Tobey Maguire, który w postać Człowieka-Pająka wcielał się w trylogii Sama Raimiego.



Wiadomo, że w "Spider-Man: No Way Home" wystąpią również: Marisa Tomei (May Parker), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) i Jamie Foxx (Max Dillon / Electro).

Na fotelu reżysera produkcji zasiada Jon Watts, autor poprzednich części: "Spider-Man: Homecoming" (2017) i "Spider-Man: Daleko od domu" (2019).