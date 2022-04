Po raz pierwszy Ramiro Alanis posmakował rekordowego sukcesu w 2019 roku. Obejrzenie filmu "Avengers: Koniec gry" 191 razy zapewniło mu pierwszy wpis do księgi rekordów Guinnessa. Niestety wygraną nie cieszył się zbyt długo, jego osiągnięcie w 2021 roku pobił Arnaud Klein, który 204 razy udał się do kina na seans "Kaamelott: Rozdział pierwszy". Na rewanż nie trzeba było długo czekać. 16 grudnia 2021 roku Alanis zaczął proces ustanawiania nowego rekordu. Do 15 marca 292 razy obejrzał najnowszą część Spider-Mana. Po dokładnym zweryfikowaniu jego zgłoszenia, uznano jego rekord.

Reklama

Jak pobić rekord Guinnessa w oglądaniu filmów?

Choć wydaje się to dość przyjemna forma bicia rekordu, wbrew pozorom okupione jest to wysiłkiem. Przez pierwszych kilka tygodni Alanis codziennie oglądał pięć pokazów - 12 godzin 20 minut spędzonych na kinowym fotelu. Wyznał, że już po czterech seansach uskarżał się na ból głowy. Musiał również zrezygnować z życia towarzyskiego na rzecz bycia pełnoetatowym rekordzistą.

Instagram Post

W błędzie jest również ten kto sądzi, że aby pobić taki rekord wystarczy udać się do kina, zasiąść wygodnie w fotelu i zatrzymać bilet. Jak wyjaśnia na oficjalnej stronie Guinnessa rekordzista, aby każdy seans został uznany i włączony do rekordowej puli, film musi być obejrzany od początku do końcowych napisów, w trakcie jego trwania nie można uciąć sobie drzemki, korzystać z telefonu czy toalety. To coś, o czym Ramiro przekonał się na własnej skórze, kiedy po raz pierwszy osiągnął rekord, 11 seansów zostało zdyskwalifikowanych właśnie z powodu przerwy na toaletę. Poza nadesłanym biletem, potrzebne jest również oświadczenie pracownika kina nadzorującego przebieg seansu.

Alanis powiedział, że ma nadzieję, że ta wysoka liczba zapewni mu bezpieczeństwo i przez jakiś czas nie będzie musiał bić kolejnego rekordu. "Jeśli ktokolwiek spróbuje ponownie pobić mój rekord, chcę, aby zastanowił się dwa razy, zanim spróbuje" - nie bez groźby powiedział Guinnessowi Alanis.

Zobacz również:

Nie żyje Irena Laskowska

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Hans Zimmer wystąpi w Łodzi i Krakowie

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!