"Sok z żuka": Są kolejne zdjęcia z planu. Jenna Ortega szykuje się do ślubu?

"Sok z żuka": Obsada drugiej części filmu

Niewiele wiadomo na temat fabuły kontynuacji "Soku z żuka" . Znana jest za to obsada, w której znajdują się artyści związani z sukcesem pierwszej części filmu - Michael Keaton i Winona Ryder . Na fotelu reżysera zasiądzie ponownie Tim Burton . Wiadomo również, że gwiazdom części pierwszej partnerować będą Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux .

W maju poinformowano, że jedną z ról zagra Monica Bellucci, prywatnie partnerka reżysera. Jednym z jej producentów będzie Brad Pitt poprzez należącą do niego firmę Plan B. Autorami scenariusza filmu są Alfred Gough i Miles Millar, którzy pracowali z Burtonem przy hitowym serialu Netfliksa - "Wednesday".

"Sok z żuka": Pierwsze zdjęcia z planu

Zdjęcie Kadr z filmu "Sok z żuka" / materiały prasowe

Zdjęcia do drugiej części "Soku z żuka" rozpoczęły się w Londynie 10 maja. Do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia z planu. Widać na nich Wionę Ryder oraz Jennę Ortegę. Ryder ma charakterystyczną dla swojej bohaterki fryzurę. a Ortega ubrana jest w... suknię ślubną. Czy oznacza to, że w nowym filmie zobaczymy scenę zaślubin?