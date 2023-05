Jak informuje portal "Variety", tego samego dnia, na który zaplanowana została premiera filmu "Beetlejuice 2", do kina ma trafić również komiksowy "Blade" Marvela. Tyle że produkcja tego filmu po raz kolejny została wstrzymana, mało prawdopodobne jest więc to, że razem z "Sokiem z żuka 2" trafią jednego dnia do kin. Wrześniowy termin do dobra data dla produkcji Warnera. Debiutujące wtedy w poprzednich latach dwie części horroru "To" oraz "Zakonnica" odniosły kasowe sukcesy.



Niewiele wiadomo na temat kontynuacji "Soku z żuka" . Optymizmem napawa jednak powrót artystów związanych z sukcesem pierwszej części filmu. To przede wszystkim reżyser Tim Burton , ale i gwiazdy filmu: Michael Keaton i Winona Ryder . Wiadomo, że partnerować im będą Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux ("Mulholland Drive").



"Sok z żuka": Co to za film?

"Sok z żuka" z 1988 roku opowiada historię młodego małżeństwa, państwa Maitlandów ( Alec Baldwin , Geena Davis ), którzy wkrótce po zamieszkaniu w nowym domu giną w wypadku samochodowym. Jako duchy muszą znosić towarzystwo pochodzących z Nowego Jorku nowych nabywców domu. Ich córka to jedyna osoba, która dostrzega zjawy.



Chcąc pozbyć się nowojorskiej rodzinki, Maitlandowie postanawiają skorzystać z pomocy tytułowego bioegzorcysty. Film okazał się artystycznym i kasowym sukcesem zarabiając w kinach prawie 75 milionów dolarów. Na jego podstawie powstał też popularny broadwayowski musical.

Zdjęcia do drugiej części "Soku z żuka" rozpoczynają się w Londynie 10 maja. Jednym z jej producentów będzie Brad Pitt poprzez należącą do niego firmę Plan B. Autorami scenariusza filmu są Alfred Gough i Miles Millar, którzy pracowali z Burtonem przy hitowym serialu Netfliksa - "Wednesday".