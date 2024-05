Pojedynek Chrisów: kontrowersyjny Tweet

Amerykańska scenarzystka i producentka Amy Berg opublikowała na Tweeterze zdjęcia czterech mężczyzn o imieniu Chris z podpisem “jeden musi odejść". Żart wywołał lawinę komentarzy, w których sprzeczano się, kto powinien zostać wykluczony z “klubu Chrisa". Przeważająca większość najgorzej oceniła Chrisa Pratta.

Głos wtedy zabrała żona aktora, Katherine Schwarzenegger, dla której cała dyskusja jest całkowicie zbędna. “Na świecie dzieje się tak wiele, a ludzie zmagają się z wieloma problemami. [...] Jest wystarczająco dużo miejsca, by kochać tych wszystkich mężczyzn. Miłość jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, a nie podłość i zastraszanie. Spróbujmy." - pisała w odpowiedzi. Do jej apelu przyłączyli się także koledzy Pratta z planu, Robert Downey Jr oraz Mark Ruffalo.

Poznajmy lepiej wszystkich Chrisów!

Chris Pine

Aktor wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie poradzić sobie w różnych gatunkowo produkcjach. Dał się poznać widzom jako kapitan Kirk w nowych odsłonach Star Treka (2009-2016), antybohater w czarnej komedii “Szefowie wrogowie 2" (2014) czy nieśmiały względem kobiet Danny z “Randek w ciemno" (2006). Sam jednak mówi, że to inna rola zmieniła jego życie. W podcaście Sunday Sitdown z Williem Geistem wspomniał, że był to angaż w filmie “Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny" (2004), który otrzymał w momencie największego kryzysu finansowego.

Chris Hemsworth

Pochodzący z Australii aktor w 2011 roku zagrał tytułowego bohatera w filmie "Thor" (reż. Kenneth Branagh). Jego bracia również rozwijają się w aktorstwie (starszy Luke wystąpił w serialu “Westworld", a młodszy Liam znany jest z serii “Igrzyska śmierci"). Już niedługo będziemy mogli go ponownie zobaczyć na wielkim ekranie przy boku Anyi Taylor-Joy w filmie "Furiosa: Saga Mad Max".

Chris Pratt

W Uniwersum Marvela funkcjonuje jako Star-Lord, który pojawia się w "Strażnikach Galaktyki" (2014), filmie “Avengers: Wojna bez granic" (2018) oraz “Avengers: Koniec gry" (2019). Grana przez niego postać Andy’ego Dwyera w serialu NBC "Parks and Recreation" (2009-2015) wywołała entuzjazm publiczności i otrzymał za nią nominację do nagrody Critics’ Choice Television Award dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu komediowym w 2013 roku. Poza tym możemy go również oglądać w przygodowej serii “Jurassic World". Możliwe jest, że niedługo otrzyma także rolę superbohatera w świecie DC.

Chris Evans

Dla fanów Avengersów i świata Marvela jest to aktor, który nie wymaga przedstawienia. Początkowy rozgłos zyskał dzięki roli popularnego licealisty, Jake'a Wylera, w filmie "To nie jest kolejna komedia dla kretynów" (2001). Odtwórca roli Kapitana Ameryki to jednak nie tylko świetny aktor, ale także osoba silnie zaangażowana w życie społeczne. Mężczyzna wykorzystuje swoją sławę w słusznych celach i działaniach charytatywnych (jak np. odwiedzanie dzieci w szpitalach w superbohaterskim stroju). Coraz częściej słyszy się również plotki o jego powrocie w jednej z kolejnych produkcji MCU.

Chrisów nigdy za wiele!

Nie zapominajmy, że hollywoodzka lista cenionych Chrisów jest znacznie dłuższa. Mamy także kilku znanych szczególnie z komediowych wyczynów (Rock, Farley, Tucker) czy aktorów należących do starszego pokolenia, jak Christopher Lee (“Władca Pierścieni"), Christopher Lloyd (“Powrót do przyszłości") czy Christopher Walken (“Złap mnie, jeśli potrafisz").