Sławomir Wronka: Co się stało z Adasiem z "Akademii Pana Kleksa"?

"Akademia Pana Kleksa" podbiła serca widzów

W latach 80. "Akademia Pana Kleksa" była jedną z najchętniej oglądanych produkcji dla młodszych. W pewnym momencie wszyscy byli zaznajomieni z fabułą historii o Panu Kleksie, a każde dziecko marzyło o tym, by dołączyć do niezwykłej szkoły dla chłopców. Jej ogromna popularność trwa do dziś - wśród nas wciąż znajdują się osoby, które z nostalgią wracają do tego obrazu.

Na sukces produkcji wpływ miała obsada. W adaptacji opowieści napisanej przez Jana Brzechwę Piotr Fronczewski zagrał tytułową rolę. Obok niego na ekranie pojawił się także Sławomir Wronka, który wcielił się w Adasia Niezgódkę - rezolutnego chłopca, który w swoim pamiętniku opisywał życie w Akademii.

Zdjęcie Sławomir Wronka w "Akademii Pana Kleksa" / Marek Szymanski / Forum / Agencja FORUM

Wronka szybko został okrzyknięty wschodzącą gwiazdą kina. Wiele osób wróżyło mu wielką karierę w świecie polskiego show-biznesu. Jego potencjał został dostrzeżony przez widzów i krytyków, którzy mieli nadzieję, że zobaczą go jeszcze w innych produkcjach. Tak się jednak nie stało. Sławomir Wronka wybrał zupełnie inną, choć równie ambitną, karierę.

Co robi dzisiaj Sławomir Wronka?

Sławomir Wronka nie zamierzał kontynuować przygody z aktorstwem. Jego prawdziwą pasją, a zarazem powołaniem, stała się nauka. Filmowy Adaś Niezgódka ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Na studiach radził sobie wyjątkowo dobrze i w 2002 roku uzyskał stopień doktora. Współpracował między innymi z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie. Badacze związani z tą jednostką poprosili go także o wygłoszenie serii wykładów traktujących o zastosowaniu akceleratorów cząstek w różnych obszarach gospodarki.





Zdjęcie Sławomir Wronka podczas pokazu systemu skanowania pojazdów Sowa / Mateusz Grochocki / East News

Wronka został także kierownikiem Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek Instytutu Problemów Jądrowych, a później objął zaczął pracę w instytucie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Pełnił też funkcję przewodniczącego w zespole, który stworzył urządzenie do prześwietlania obiektów przemysłowych.



Zdjęcie Sławomir Wronka / Mateusz Grochocki / East News

Choć Sławomir Wronka nie jest dziś w żaden sposób związany ze światem filmu, wciąż ciepło wspomina czas spędzony na planie "Akademii Pana Kleksa". Nie ukrywa też, że chciałby, aby powstała nowa wersja tej legendarnej produkcji.