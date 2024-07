Skandalistka czy aktorka? Jak wygląda życie pięknej gwiazdy show-biznesu?

Joanna Opozda urodziła się w Busku-Zdroju. Od małego przejawiała zainteresowanie zajęciami artystycznymi. W 2009 roku jeszcze zanim zdążyła ukończyć studia Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wystąpiła w swoim pierwszym filmie krótkometrażowym, polsko-belgijskiej produkcji "Siemiany".

Joanna Opozda zasłynęła z roli w "Pierwszej miłości" Polsatu

Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity Kaczmarek w serialu codziennym "Pierwsza miłość" emitowanym przez Polsat. Aktorka była jego częścią w latach 2011-2012 oraz 2014-2018. Postać Jowity była jedną z głównych w osi fabuły i zmagała się z wieloma problemami społecznymi m.in. uzależnieniem od narkotyków, poronieniem, walką z chorobą nowotworową oraz stalkingiem.

Przez lata jej nazwisko pojawiło się w większej ilości seriali. Opozda wcielała się tam głównie w postacie gościnne w jednym bądź kilku odcinkach. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "M jak miłość", "Przyjaciółkach", "Ojcu Mateuszu", "Komisarzu Aleksie" czy "Barwach szczęścia". W 2015 roku również w "Prokuratorze" i "Prawie Agaty", a w późniejszych latach wzięła udział także w "Na dobre i na złe" oraz "O mnie się nie martw".

Joanna Opozda: Aktorka filmowa i serialowa

Joanna Opozda ma na swoim koncie też kilka występów w znanych filmach. W "Disco Polo" zagrała dziewczynę z hotelu "Venecja", w "Planecie Singli" była modelką w klubie, a w "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach" wcieliła się w postać Moniki, atrakcyjnej modelki i instruktorki fitness. W 2018 w "Pech to nie grzech" była asystentką pana Takashiego, a "Diablo. Wyścig o wszystko" zagrała Lolę, członkinię gangu, która jeździ na motorze i, jak sama aktorka stwierdziła, jest ostrą zawodniczką.

W 2021 roku zadebiutowała produkcja o tytule "Bridgette Bardot cudowna", polski dramat filmowy w reżyserii Lecha Majewskiego, oparty na jego powieści "Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot Cudownej". Opozda wcieliła się tam w tytułową bohaterkę, a na ekranie obok niej pojawili się m.in. Magdalena Różczka, Kacper Olszewski, Weronika Rosati i Andrzej Grabowski. Film nie zachwycił, powielał zbyt wiele klisz i zostawiał widza obojętnym. Jedynym atutem była właśnie solidna praca aktorów.

Zdjęcie Joanna Opozda na premierze "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" / Artur Zawadzki / East News

"Wieczór kawalerski": Opozda i Banasiuk w głównych rolach

Z najnowszych produkcji Joanny w 2022 premierę miał film "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", gdzie aktorka zagrała Edytę u boku Małgorzaty Kożuchowskiej, Agnieszki Więdłochy, Dominiki Gwit i Pauliny Gałązki. Z tą ostatnią miała okazję spotkać się na planie komedii kryminalnej "Wieczór kawalerski", która już 5 lipca zadebiutuje w kinach w całej Polsce. Opozda zagrała tam jedną z głównych postaci, Kingę.

"Mario i Janek postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. "Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas". Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu, używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak, gdy na imprezę wbija gangster z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie" - podaje Monolith.

Na ekranie Joannie Opozdzie będą partnerować m.in. Mateusz Banasiuk, Aktorzy świetnie znają się z planu "Pierwszej miłości", gdzie tworzyli parę. "To już pewniak! Razem z Mateuszem Banasiukiem i Szymonem Gonerą, zaczynamy pracę nad nowym filmem" - zapowiadała kilka miesięcy temu Opozda. "To już oficjalne! Znów zobaczycie nas razem z Asią Opozdą na ekranie!" - uzupełniał Banasiuk. W "Wieczorze kawalerskim" występują także Magdalena Perlińska, Kinga Jasik, Jan Wieczorkowski czy Rafał Zawierucha.

Zdjęcie Aktorka brała również udział w "Tańcu z Gwiazdami". Joanna Opozda i Kamil Kuroczko na parkiecie tanecznego show (wiosna 2016) / AKPA

Joanna Opozda: Kariera oprócz aktorstwa i życie prywatne

Joanna Opozda, oprócz aktorstwa, znana jest również ze swojej działalności modelingowej i medialnej. Pojawiła się na okładce "Vogue Italia", a na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych. 36-letnią gwiazdę na Instagramie obserwuje 665 tysięcy osób. Chętnie dzieli się tam wydarzeniami z życia prywatnego i zawodowego. Była również uczestniczką piątej edycji programu rozrywkowego Polsatu, "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Życie prywatne Opozdy było przedmiotem wielu plotek. Media łączyły ją z różnymi mężczyznami z show-biznesu. Miała spotykać się m.in. z Aleksandrem Milwiw-Baronem i Wojciechem "Łozo" Łozowskim (muzykami grupy Afromental), a także tancerzem Kamilem Kuroczko, z którym występowała w rozrywkowym programie Polsatu.

W 2021 roku została żoną kolegi z branży, aktora Antoniego Królikowskiego. Para była na językach wszystkich tabloidów, a fani myśleli, że ich życie wygląda jak bajka. Nie trwała ona jednak długo.

Tuż przed porodem ich synka Vincenta w 2022 roku Opozda dowiedziała się o zdradzie męża. Jak sama wspomina była wtedy w bardzo trudnej sytuacji, popadała w depresję, a media donoszące dowodów na Królikowskiego tylko bardziej pogłębiały jej traumę. Para zaliczyła huczne rozstanie, do tej pory prowadzi zacięte kłótnie odnośnie swojego byłego związku i opieki nad dzieckiem. Na ten moment nic nie wskazuje, by w życiu prywatnym Opozdy wkrótce miał zapanować spokój.

Zdjęcie Antek Królikowski i Joanna Opozda na premierze filmu "Dolina Bogów" / Jacek Kurnikowski / AKPA

