Aktorzy przyznają zgodnie, że udział w tym filmie sprawił im wielką przyjemność, a decyzję o przyjęciu roli przyjęli natychmiast po zapoznaniu się ze scenariuszem.

"Bardzo dużo czytam, więc jestem w stanie docenić dobry tekst, a ten taki jest" - wyznał Marian Opania, który w "Dalej jazda!" gra nestora rodu, Józefa Gugulaka. W jego żonę wciela się Małgorzata Rożniatowska, która mówi wprost: "Z Marianem gra nam się super!".

Rożniatowska zwraca też uwagę, że w kinie mało jest ról dla aktorek w jej wieku. Tu dodatkowym walorem jest fakt, że to film o dojrzałej miłości, co nieczęsto poruszane jest w kinie. "Moja Elżbieta jest wciąż zakochana w swoim mężu, niczym nastolatka" - przekonuje.

Reżyser przyznaje, że praca z takim teamem aktorskim to przede wszystkim zaszczyt. "Dzięki temu scenariuszowi mogłem zaprosić do współpracy najlepsze duety aktorskie swojego pokolenia. To są artyści, z którymi zawsze chciałem pracować. Klasa i profesjonalizm przede wszystkim" - podsumowuje Kuczewski.

Zdjęcie Małgorzata Rożniatowska i Marian Opania w "Dalej jazda" / materiały prasowe

"Dalej jazda": Opis filmu

"Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny nieprzewidywalnej jak tornado, którą kocha się od pierwszego wejrzenia. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy pełen wigoru Józek (Marian Opania) i urocza Elżbieta (Małgorzata Rożniatowska) postanawiają ruszyć w kolejną wspólną podróż przez Polskę... A jak podróż to tylko ulubionym autem z młodości. Właśnie nadarza się ku temu okazja, bo w komisie syna (Mariusz Drężek) pojawiła się idealna Nyska.

Podróży jednak sprzeciwia się syn z synową (Anita Sokołowska), więc seniorom nie pozostaje nic innego jak ukraść samochód. Szalony plan dziadków wspiera ciężarna wnuczka (Julia Wieniawa) i złośliwy sąsiad (Wiktor Zborowski). Wreszcie Józek i Elżbieta jadą na swoich zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają jakby mieli po 20 lat. Gdy bohaterowie dojadą celu, zrozumieją, że to miejsce w świecie, które zajmują, jest tym właściwym. Nikt nie przewidział, że szalona i daleka wyprawa dziadków może zbliżyć całą rodzinę.