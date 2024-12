Sir Christopher Nolan. Twórca "Oppenheimera" otrzymał tytuł szlachecki

Nolan przyznał, że możliwość spotkania z królem była "naprawdę cudowna". Natomiast fakt, że otrzymał tytuł szlachecki razem ze swoją żoną, określił jako wyjątkowy.

"To było bardzo miłe, że [Karol III] znał nasze filmy i tak, miał nadzieję, że zmotywuje mnie to do kręcenia kolejnych" - wyjawił reżyser "Incepcji".

"Król widział 'Oppenheimera', który mu się podobał, co bardzo mnie ucieszyło" - dodał.

Ogromny sukces "Oppenheimera" Christophera Nolana

To kolejny zaszczyt, jaki spotkał Nolana i Thomas w 2024 roku. W marcu ich "Oppenheimer" rozbił bank podczas rozdania Oscarów, zdobywając siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu roku, aktora pierwszoplanowego (Cillian Murphy), aktora drugoplanowego (Robert Downey Jr.) i reżysera. "Oppenheimer" był także jednym z najbardziej kasowych filmów 2023 roku. Zarobił ponad 976,8 miliona dolarów.

Nolan pracuje obecnie nad nowym, jeszcze niezatytułowanym filmem. Wiadomo, że wystąpią w nim Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o i Charlize Theron. Premiera odbędzie się 17 lipca 2026 roku.