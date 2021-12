"Sing 2": Pokazy przedpremierowe. Gdzie obejrzeć film?

"Sing 2" to kontynuacja animowanego hitu "Sing" z 2016 roku.



O czym opowiadał film "Sing"? Przypomnijmy! W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, której towarzyszy pewna siebie matka, młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca.

"Sing 2": Fabuła

O czym opowiada część druga?



Miś koala Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na wielkiej i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie (głosu użycza legenda muzyki - Bono, debiut w animacji), aby do nich dołączyła. Buster (Matthew McConaughey) i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale Buster chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w mieście Redshore.

Bez koneksji, Buster i jego ekipa, w tym świnka Rosita (Reese Witherspoon), jeżozwierzyca Ash (Scarlett Johansson), goryl Johnny (Taron Egerton), nieśmiała słonica Meena (Tori Kelly) i oczywiście niezwykły Gunter (Nick Kroll) muszą zwrócić uwagę światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez bezwzględnego wilka - Jimmy'ego Crystala (Bobby Cannavale). Gunter wpada na pomysł i obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka - lew Clay (Bono). Oczywiście pomysł podoba się Busterowi.

Szczegółowe informacje o godzinach seansów są publikowane na stronach kin.

Film "Sing 2" trafi na ekrany polskich kina 21 stycznia 2022 roku.

