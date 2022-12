"Avatar: Istota wody": Sigourney Weaver zagra nastolatkę

Sigourney Weaver dzięki motion capture (technika pozwalająca na przechywtywanie ruchów aktorów) stała się filmową Kiri, adoptowaną córką znanych z pierwszej części bohaterów - Jake’a (Sam Worthington) i Na’vi (Zoe Saldana).

Sigourney zagrała w oryginalnym filmie z 2009 roku. Jej postać, Grace, została zabita pod koniec, lecz James Cameron podsunął aktorce pomysł powrotu do serii w inny sposób. Na łamach Empire reżyser chwalił Weaver, z którą pracuje zresztą po raz kolejny (przypomnijmy, że wcześniej współpracowali przy drugim "Obcym"). Cameron stwierdził, że Weaver świetnie się bawiła kręcąc " Avatara: Istotę wody". Aktorka miała mieć więcej energii i czuła się młodziej.

"Odkąd pamiętam, chciałam zniknąć"

W rozmowie z portalem "Wirtualna Polska" Sigourney Weaver opowiedziała o pracy nad drugą częścią filmu oraz o tym, jak to było wcielić się w nastolatkę jako dorosła kobieta. "Mimo, że gramy w kostiumach, pokrytych czujnikami i nasze ciała "stwarza" się potem w animacji, to przecież musiałam sobie wyobrazić to uczucie w swoim ciele. Ale nigdy go nie zapomniałam. Po pierwsze sama byłam matką nastolatki. Po drugie doskonale wiem, jak czuje się dziewczynka, która jest inna. Kończąc jedenaście lat miałam już 180 cm wzrostu, odkąd pamiętam, chciałam zniknąć. Moi rodzice, aktorzy, często się przeprowadzali. Czułam się samotna, siedziałam z nosem w książkach. Pamiętam jakie wielkie poczucie niesprawiedliwości miałam w tamtym okresie" - wspominała Waver.

"Avatar: Istota wody": Fabuła i zwiastun

Akcja filmu " Avatar: Istota wody " rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.