Od księżniczki do superbohaterki. Kirby nową królową Hollywood

Vanessa Kirby na fali wznoszącej. Rok 2025 może należeć właśnie do niej

Od czasu występu w "The Crown", kariera Vanessy Kirby przyspieszyła w zawrotnym tempie. Aktorka coraz śmielej wkraczała do świata blockbusterów. Najpierw w filmie "Mission: Impossible – Fallout", gdzie jako Biała Wdowa skradła uwagę widzów. Jej bohaterka okazała się na tyle wyrazista, że Kirby ponownie wcieliła się w nią w kontynuacji, którą obecnie promuje na całym świecie.

To jednak nie koniec. Latem aktorka dołączy do uniwersum Marvela, grając jedną z głównych ról w nowej wersji "Fantastycznej Czwórki". Jako Sue Storm, znana również jako Niewidzialna Kobieta, Kirby zapowiada się na jedną z najbardziej intrygujących postaci nadchodzącego roku.

Vanessa Kirby: Kobieta o wielu twarzach

Vanessa Kirby rozpoczęła swoją aktorską przygodę od występów teatralnych, zadebiutowała na scenie w 2009 roku. Wkrótce potem zaczęła pojawiać się w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Widzowie mogli ją zobaczyć m.in. w serialach BBC, takich jak "Wielkie nadzieje", a także w filmach "Czas na miłość" i "Jupiter: Intronizacja". Choć były to role epizodyczne, krytycy już wtedy doceniali jej ekranową charyzmę.

Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2016 roku, kiedy wcieliła się w księżniczkę Małgorzatę w hicie Netflixa "The Crown". To właśnie ta rola przyniosła jej BAFTĘ oraz nominację do Emmy i otworzyła drzwi do wielkiego kina.

Nowa twarz superbohaterstwa

Marvel nie szczędzi niespodzianek, jeśli chodzi o obsadę "Fantastycznej Czwórki". Obok Vanessy Kirby, która zagra Sue Storm, na ekranie zobaczymy także Pedro Pascala jako Reeda Richardsa, Josepha Quinna jako Johnny'ego Storma oraz Ebona Mossa-Bachracha w roli Bena Grimma.

To zestawienie przyciąga ogromną uwagę fanów na całym świecie, a Kirby - znana z dramatycznej głębi i ekranowej elegancji - ma szansę nadać swojej superbohaterce zupełnie nowy wymiar. Już teraz mówi się, że przez to rok 2025 będzie należał do niej.

