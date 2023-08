Sienna Miller - córka amerykańskiego bankowca i pochodzącej z RPA modelki i aktorki - urodziła się w Nowym Jorku. Po rozwodzie rodziców przeniosła się do Anglii, którą opuściła w wieku 18 lat. Powróciła do Nowego Jorku, gdzie ukończyła znaną szkołę aktorską imienia Lee Strasberga.

Pierwszą znaczącą rolą telewizyjną Miller był występ w sitcomie BBC pod tytułem "Bedtime", a kinową - udział w filmie "Przekładaniec" , w którym partnerowała Danielowi Craigowi .

Reklama

Sienna Miller: Wieczna dziewczyna 1 / 13 Sienna Miller - córka amerykańskiego bankowca i pochodzącej z RPA modelki i aktorki - urodziła się w Nowym Jorku. Po rozwodzie rodziców przeniosła się do Anglii, którą opuściła w wieku 18 lat. Powróciła do Nowego Jorku, gdzie ukończyła znaną szkołę aktorską imienia Lee Strasberga. Źródło: Getty Images

Jude Law i Sienna Miller: O tym związku od początku było głośno

Kolejną ekranową kreacją artystki był występ w remake'u komedii "Alfie" . Na ekranie partnerowała odtwórcy roli tytułowego podrywacza - Jude'owi Lawowi . Ich ekranowy romans szybko wykroczył poza plan filmowy. Fani podejrzewali, że to właśnie znajomość z Miller mogła mieć wpływ na to, że żonaty wówczas z Sadie Frost Law nie walczył o uratowanie swojego małżeństwa.

Wideo "Alfie" (2004): Official Trailer

Romans aktorów od początku budził ogromne zainteresowanie prasy na Wyspach. Miller z mało znanej aktorki nagle stała się gwiazdą pierwszego formatu. Po latach wyznała, że ówczesny związek miał jeszcze jedną zaletę, uchronił ją przed ją przed potencjalnym atakiem ze strony skazanego za molestowanie seksualne i gwałty Harveya Weinsteina.



Współzałożyciel wytwórni Miramax wyjątkowo bowiem cenił i szanował aktora. Law współpracował z nim przy takich kinowych hitach, jak "Utalentowany pan Ripley" czy "Wzgórze nadziei". Miller zagrała natomiast główną rolę w wyprodukowanym przez Weinsteina dramacie "Dziewczyna z fabryki". "Harvey uważał go za wybitnego aktora. To, że byłam dziewczyną Jude'a, dało mi ochronę" - wyjawiła gwiazda w rozmowie z "The Guardian".



W święta Bożego Narodzenia w 2004 roku Law oświadczył się swojej wybrance, a zakochana Sienna powiedziała "tak". Krótko później pojawiły się pierwsze kontrowersje. Tuż po zaręczynach gwiazdora widziano bowiem w towarzystwie... Scarlett Johannson. Miller dała ukochanemu drugą szansę. Szybko okazało się, że jej nie wykorzystał.

Zdjęcie Jude Law i Sienna Miller / Bill Davila/FilmMagic / Getty Images

Latem 2005 roku Law pojechał do Nowego Jorku, gdzie kręcił film "Wszyscy ludzie króla". W podróży towarzyszyły mu dzieci. Sienna musiała zostać w Londynie, występowała wówczas w jednym z teatralnych przedstawień. Po powrocie syn Lawa powiedział matce, że jego ojciec spał w jednym łóżku z jego nianią. Sadie Frost szybko zwolniła kobietę. Informacje o tym zdarzeniu dotarły jednak do Sienny. Tego Lawowi już nie wybaczyła. Po latach przyznała, że niewiele pamięta z tego okresu.



"Nie przypominam sobie całych sześciu tygodni. Byłam w wielkim szoku. Miałam tylko 23 lata. Ale jeśli przejdziesz przez coś takiego, czujesz, że możesz znieść już wszystko" - mówiła w rozmowie z "The Daily Beast". - "Publicznie radziłam sobie ze złamanym sercem, musiałam wstawać z łóżka, wieczorami grać przed 800 widzów - to była ostatnia rzecz, jaką chciałam robić".

Oliwy do ognia dolewała niania, która romansowała z Lawem. "Prosił, abym nikomu nie mówiła. Dotrzymałam obietnicy, dopóki nie wygadały się dzieci, które nas nakryły" - tłumaczyła Daisy Wright. Kobieta zaatakowała ponadto Miller, twierdząc, że jest niedojrzałą imprezowiczką.



Zdjęcie Jude Law i Sienna Miller / Stephen Lovekin / Getty Images

Dopiero wówczas Law wydał oświadczenie, w którym przepraszał byłą narzeczoną. "Chcę tylko powiedzieć, że jestem głęboko zawstydzony i zasmucony, że skrzywdziłem Siennę i bliskie nam osoby" - deklarował. - "Nie da się usprawiedliwić moich czynów, których szczerze żałuję".



Tamten okres okazał się przykry dla Miller z jeszcze jednego powodu. Codziennie w prasie pojawiały się informacje o najbardziej intymnych szczegółach z jej życia. Gwiazda wkrótce zrozumiała, że jej telefon został zhakowany.



Sienna Miller: Afera podsłuchowa

W najnowszym dokumencie BBC "Scandalous: Phone Hacking on Trial" aktorka wyznała, że tak zwany skandal podsłuchowy doprowadził ją do paranoi. Aktorka nie tylko czuła się nieustannie śledzona, ale powątpiewała również w uczciwość i lojalność swoich przyjaciół, których testowała, a nawet przesłuchiwała.

Miller wspomniała, że od pewnego czasu przeczuwała, że coś jest nie tak. Paparazzi zjawiali się dokładnie w tych miejscach, w których się umawiała, a w prasie pojawiała się ogromna liczba publikacji, które zdradzały wiele bardzo prywatnych szczegółów z jej życia, o których wiedzieli jedynie jej najbliżsi.

"Bardzo się wycofałam, byłam bardzo podejrzliwa. Pożyczałam telefony od obcych ludzi, aby wykonać prywatne rozmowy, a nawet opowiadałam przyjaciołom zmyślone historie, aby sprawdzić, która z nich przedostanie się do mediów" - opowiadała w "Scandalous: Phone Hacking on Trial".

Krytycznym momentem okazał się telefon od ówczesnej redaktor naczelnej "The Sun". Ta poinformowała rzeczniczkę aktorki, Ciarę Parkes, że posiada informację na temat ciąży gwiazdy, którą zamierza opublikować. Nie dość, że Miller musiała mierzyć się z publicznym upokorzeniem związanym ze zdradą, to o informacji, że spodziewa się dziecka, szybciej niż jej bliscy dowiedział się również brukowiec.

Zdjęcie Sienna Miller w 2005 roku / Daniele Venturelli/WireImage / Getty Images

Ostatecznie Parkes ubłagała naczelną, aby wzięła pod uwagę bardzo delikatną sytuację i nie publikowała materiału. Ten jednak został ujawniony przez amerykański serwis "Page Six", a następnie przez "The Sun".

Sienna Miller: Była królową tabloidów 1 / 10 Aktorka Sienna Miller obchodzi w środę, 28 grudnia, 35. urodziny. Miller - córka amerykańskiego bankowca i pochodzącej z RPA modelki i aktorki - urodziła się w Nowym Jorku. Po rozwodzie rodziców przeniosła się do Anglii, którą opuściła w wieku 18 lat. Powróciła do Nowego Jorku, gdzie ukończyła znaną szkołę aktorską imienia Lee Strasberga. Źródło: Getty Images Autor: Dimitrios Kambouris

"Musiałam powiedzieć jej o przecieku do prasy, załamała się, wpadła w rozpacz, płakała, krzyczała. Stała przed bardzo trudną i osobistą decyzją, nikt nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji" - wspomniała Parkes.

Sama aktorka w oświadczeniu wygłoszonym po zawartej ugodzie z "News of The World - niedzielnym wydaniem "The Sun", podkreśliła, że poznanie przez dziennik tak delikatnych informacji na jej temat, niejako zmusiło ją do podjęcia bardzo trudnej decyzji o przerwaniu ciąży pod wpływem silnych emocji. Z kolei w dokumencie wyjaśniła, że gdy ta wiadomość dotarła do prasy była przekonana, że to ktoś z jej przyjaciół sprzedaje informacje na jej temat.

Zdjęcie Sienna Miller / Amy Sussman / Getty Images

"O ciąży wiedziało zaledwie pięć bliskich mi osób. W akcie rozpaczy posadziłam ich wszystkich i brutalnie przesłuchiwałam. Byłam pod tak dużą presją" - wspomniała. Dodając, że tak brutalne pogwałcenie jej prywatności wywołało u niej głęboką traumę.

Sienna Miller i Jude Law: Rozstania i powroty

Gdy wydawało się, że jego związek z Miller przeszedł do historii, aktorka postanowiła wybaczyć ukochanemu. Szybko okazało się, że sama też miała coś na sumieniu.

Piękność wdała się w romans z Danielem Craigiem. Media miał o tym poinformować kierowca gwiazdy. Ponadto dziennikarze dotarli do jednej z wiadomości głosowych, którą Miller zostawiła na skrzynce odtwórcy roli Jamesa Bonda. Miała ją zakończyć słowami "kocham cię".



"Bez względu na to, czy coś romantycznego łączyło mnie z Danielem Craigiem, to nie był związek, ta sytuacja nie trwała długo" - agencja Reuters cytowała Miller. Efekt był jednak taki, że związek z Lawem znów ucierpiał. Niemożność zaufania drugiej połówce spowodowała, że kilka miesięcy później para znów się rozstała.



Zdjęcie Sienna Miller i Daniel Craig / Dave Benett / Getty Images

Po tym zdarzeniu Law nie ograniczał się, jeśli chodzi o kolejne romanse. Na liście jego miłosnych podbojów znalazły się m.in.: Cameron Diaz, Natalie Portman, Susan Hoecke, Lily Cole czy Samantha Burke. Umawiał się też z Lindsay Lohan i Scarlett Johansson. We wrześniu 2009 roku na świat przyszło kolejne dziecko aktora - córka Sophia, efekt romansu z Burke. "Pan Law nie jest już w związku z matką dziecka, ale zamierza w pełni angażować się w wychowywanie córki" - informował rzecznik artysty.

Z kolei Miller spędzała w tym samym czasie romantyczne chwile u boku amerykańskiego aktora Balthazara Getty'ego. Gdy jednak kolejne randki nie przekładały się na nic więcej, aktorka zatęskniła za Lawem. Pod koniec 2009 roku znów byli razem. Spędzili razem Boże Narodzenie na Barbadosie. Krótko później doszło do ponownych zaręczyn.



Zdjęcie Jude Law i Sienna MIller w 2010 roku / Sylvia Linares / Contributor / Getty Images

Sielanka trwała do lutego 2011 roku. Wówczas doszło do ostatecznego rozstania pary. "Rozeszli się za obopólną zgodą i w przyjacielskiej atmosferze. Wciąż pozostają w dobrych stosunkach" - zapewniała osoba z ich otoczenia.

Sienna Miller w ciąży. Ojciec dziecka jest od niej 15 lat młodszy

Zaledwie kilka miesięcy później Miller znalazła nową miłość. Okazał się nią kolega po fachu, Tom Sturridge. Para się zaręczyła, a w 2012 roku doczekała się córki, Marlowe. Zamiast ślubu, było jednak rozstanie. W 2015 roku Miller i Sturridge ogłosili, że nie są już razem.

Zdjęcie Sienna Miller i Tom Sturridge / Mark Sullivan/WireImage / Getty Images

Trzy lata później piękną Brytyjkę łączono ze znanym wydawcą Lucasem Zwirnerem. Mężczyzna miał się jej nawet oświadczyć, ale ich związek rozpadł się po kilku miesiącach.

Obecnie aktorka związana jest z modelem Olim Greenem. Piętnaście lat młodszy od niej mężczyzna miał zupełnie zawrócić gwieździe w głowie. Zaledwie kilka dni temu ogłoszono, że Miller spodziewa się dziecka, którego ojcem jest właśnie Green.