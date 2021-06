Sieć kin Helios wycofała się z pomysłu wprowadzenia oddzielnych biletów dla osób zaszczepionych. „W ostatnim czasie spotkaliśmy się z niewyobrażalnym wręcz atakiem nienawiści, dotyczącym wprowadzenia przez nas rozwiązania mającego na celu umożliwienie jak największej liczbie widzów oglądania filmów w bezpiecznym środowisku” – czytamy w oświadczeniu.

Sieć kin Helios wycofuje się z pomysłu biletów dla zaszczepionych /Mateusz Jagielski /East News

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, osoby zaszczepione nie wliczają się do obowiązującego 75-procentowego limitu miejsc na sali kinowej, stąd też pomysł sieci kin Helios, aby wprowadzić bilety z dopiskiem dla osób zaszczepionych. "Jednak liczba obraźliwych wiadomości, z jak najgorszymi życzeniami i nawet pogróżkami, które do nas trafiły, przerosła nas. Nie sądziliśmy, że próba ułatwienia dostępu do kina jak największej liczbie osób wzbudzi aż tak negatywne emocje" - czytamy w oświadczeniu sieci kin.



Jak podkreślił Helios, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, a także bezpieczeństwo pracowników kin, którzy bezpośrednio doświadczają agresji werbalnej, podjęto decyzję o wycofaniu się z pomysłu służącego zwiększeniu liczby dostępnych miejsc w kinach w ramach limitu 75 proc. miejsc.



"Nie była to łatwa decyzja. Kina były zamknięte łącznie przez 11 miesięcy. Wszyscy marzymy o powrocie do pełnej normalności. Gdy dostaliśmy szansę zwiększenia miejsc w sali do 75 proc. i nie wliczania do tego limitu osób w pełni zaszczepionych, chcieliśmy ją wykorzystać i umożliwić oglądanie filmów jak największej liczbie widzów. Zależało nam na tym, aby każdy miał szansę wejść na seans. Z naszej perspektywy był to właśnie mały krok ku wytęsknionej normalności" - zauważono w oświadczeniu.



Sieć kin spotkała się jednak z zarzutem, że segreguje widzów. Jak wskazano w oświadczeniu, działanie sieci kin Helios nie miało na celu jakiejkolwiek dyskryminacji. "W salach nie było i nie będzie wydzielonych miejsc dla osób w zależności od szczepienia. Bilety nie różniły się ceną. Nie gromadziliśmy ponadto żadnych danych medycznych, a podanie informacji o szczepieniu było w pełni dobrowolne" - wyjaśniono.



