Wyreżyserowany przez Jasona Moore’a "Shotgun Wedding" miał trafić na kinowe ekrany w USA 29 czerwca. Wytwórnia Lionsgate sprzedała jednak prawa do amerykańskiej dystrybucji obrazu platformie streamingowej Amazon Prime Video, która już wcześniej zapewniła sobie wyłączność na światowych rynkach.



Jennifer Lopez zakładniczką na weselu

Film opowiada o parze narzeczonych ( Jennifer Lopez i Josh Duhamel ), którzy zabierają gości weselnych na ceremonię w tropikach. Tuż przed ślubem państwo młodzi zaczynają mieć wątpliwości. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy wszyscy goście weselni zostają wzięci jako zakładników przez bandytów. Określenie "póki śmierć nas nie rozłączy" nabiera nowego znaczenia.



Reklama

W rolach głównych, obok Lopez i Duhamela, wystąpili Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz i Cheech Marin. Pierwotnie J.Lo miał partnerować Armie Hammer, jednak zrezygnowano z jego usług po wybuchu skandalu, którego jest głównym bohaterem.

Lenny Kravitz wcieli się w filmie "Shotgun Wedding" w rolę Seana, obieżyświata, byłego chłopaka Darcy granej przez J.Lo. Popularny meksykański komik Cheech Marin wcieli się natomiast w rolę Roberta, ojca panny młodej. D'Arcy Carden przypadła w udziale rola Harriet, nowej żony Roberta. Selena Tan zagra rolę Marge, szefowej resortu, w którym zorganizowana zostało wesele.



Z kolei Desmina Borgesa zobaczymy w roli najlepszego przyjaciela Toma, Ricky’ego. Mężczyzny, który nie stroni od alkoholu i zna wszystkie wstydliwe sekrety swojego przyjaciela, bo zna go od dziecka. Ostatnim nowym członkiem obsady filmu "Shotgun Wedding" jest Alex Mallari, który wcieli się w postać określaną jako pirata Dog-Face’a (Psia-Twarz).

Jennifer Lopez: Specjalistka od weselnych komedii

Niedawno Jennifer Lopez mogliśmy oglądać w innej weselnej komedii "Wyjdź za mnie" . Piosenkarka wcieliła się w nim w rolę supergwiazdy musicali, Kat Valdez, która ma poślubić swojego narzeczonego, gwiazdę światowej muzyki - Bastiana (Maluma). Ceremonia ślubna dwójki celebrytów jest transmitowana na żywo w Internecie. Chwilę przed powiedzeniem sakramentalnego "tak" Kat odkrywa jednak, że Bastian zdradził ją z jej asystentką. Wtedy na scenie pojawia się rozwiedziony nauczyciel matematyki (Owen Wilson). Zdesperowana Kat, chcąc zemścić się na niewiernym narzeczonym, wyciąga matematyka z tłumu widzów i postanawia poślubić go zamiast Bastiana.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wyjdź za mnie" [trailer] materiały prasowe

Na początku 2022 roku Netflix zapowiedział film dokumentalny o Jennifer Lopez. Według doniesień "The New York Times" dokument ma być oparty przede wszystkim na wydarzeniach z 2019 roku, kiedy to Lopez świętowała 50-tkę. Jak twierdzi aktorka, był to najbardziej przełomowy moment jej życia. W tym czasie otrzymała nominację do Złotych Globów za rolę w filmie "Hustlers" oraz CFDA's Fashion Icon Award - ważną nagrodę w branży modowej.



Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką