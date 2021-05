Josh Duhamel pociesza Armiego Hammera

Pokłosiem doniesień na temat kanibalistycznych skłonności Armiego Hammera był fakt, że aktor stracił role w wielu projektach. Jednym z nich był występ u boku Jennifer Lopez w komedii romantycznej "Shotgun Wedding". Hammera zastąpił w tej produkcji Josh Duhamel. Teraz w jednym z wywiadów Duhamel przyznał, że tuż po otrzymaniu tej roli napisał do kolegi po fachu, którego zastąpił.

"Trochę znam Armiego, więc kiedy dowiedziałem się, że dostanę tę rolę, napisałem mu mniej więcej takiego maila: 'Słuchaj, wiem, że przechodzisz przez trudny okres, a ja nie lubię dostawać ról w taki sposób, chciałem więc tylko powiedzieć ci, że myślę o tobie i życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że przez to wszystko przejdziesz'. Od razu mi odpisał i podziękował, więc kto wie, może to już poza nim" - wyznał Duhamel w rozmowie dla magazynu "Man About Time".

Kłopoty Armiego Hammera rozpoczęły się na przełomie roku, kiedy pojawiły się niepotwierdzone plotki o jego brutalnych fantazjach seksualnych. Aktor określił te zarzuty mianem absurdalnych, dosadnie nazywając je "gówno prawdą". W oświadczeniu do mediów ogłosił, że sam zrezygnował z roli w filmie "Shotgun Wedding". Ten miał być kręcony przez cztery miesiąc na Dominikanie, a Hammer nie chciał na tak długi czas opuszczać swoich dzieci. Słowa aktora potwierdziło studio Lionsgate, dla którego powstał film "Shotgun Wedding".

Zdjęcia do tej komedii romantycznej zakończono przed kilkoma dniami. Film "Shotgun Wedding" opowiada historię egzotycznego wesela, którego goście zostają wzięci za zakładników. A państwo młodzi, zanim powiedzą sobie "tak", będą musieli poradzić sobie z terrorystami. W innym z wywiadów Duhamel wychwalał Jennifer Lopez, z którą przyjaźni się od lat. "Ona jest fantastyczna" - mówił w programie Jimmy'ego Fallona. Efekt pracy na Dominikanie będzie można zobaczyć dopiero od 29 czerwca 2022 roku, kiedy "Shotgun Wedding" trafi do kin.

Tymczasem lista projektów, które przeszły koło nosa Hammerowi, nie ogranicza się jedynie do filmu "Shotgun Wedding". To również szpiegowski film "Billion Dollar Spy" oraz poświęcony "Ojcu chrzestnemu" serial zatytułowany "The Offer". Problematyczna jest też premiera innego filmu z jego udziałem, który jest już gotowy. To ekranizacja powieści Agathy Christie "Śmierć na Nilu".