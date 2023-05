Shia LaBeouf: Aktor-skandalista

Pod koniec 2020 roku wokalistka FKA twigs oskarżyła publicznie Shię LaBeoufa o stosowanie wobec niej przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. W reakcji na wyznanie gwiazdy głos zabrały też inne kobiety, które aktor miał skrzywdzić.



Aktor przyznał się przed sądem do zachowań zarzucanych mu przez wokalistkę, publicznie ją przeprosił, a sędzia nakazał mu uczęszczać na terapię panowania nad gniewem, a także nosić urządzenie do monitorowania trzeźwości SoberLink.

Kilka miesięcy później LaBeouf ogłosił, że rozstaje się z reprezentującą go agencją CAA, gdyż zamierza zrobić sobie przerwę od występów na ekranie, aby zasięgnąć profesjonalnej pomocy i skoncentrować się na leczeniu.

Po niespełna dwóch latach nieobecności LaBeouf powrócił do branży filmowej za sprawą głównej roli w dramacie biograficznym "Padre Pio" .



Shia LaBeouf: Nie jest sławny? 1 / 8 11 czerwca 2016 amerykański aktor Shia Labeouf obchodzi 30. urodziny. W ostatnich latach częściej niż o jego kinowych dokonaniach słyszymy o aferach z jego udziałem. LaBeouf ukończył Alexander Hamilton High School, a następnie został przyjęty na Yale University, jednak szybko porzucił studencką karierę. Aktorskie szlify zdobywał jako komik. Był odtwórcą głównej roli w amerykańskim serialu młodzieżowym "Świat nonsensów u Stevensów". Wcielał się tu w postać najmłodszego członka rodziny, gimnazjalistę obdarzonego dużym poczuciem humoru i pełnego najróżniejszych, często szalonych, pomysłów. Aktor pojawiał też się gościnnie w popularnych serialach ("Z Archiwum X", "Ostry dyżur", "Dotyk anioła"). Źródło: materiały prasowe Autor: Disney

Shia LaBeouf: Nawrócenie aktora

W ramach przygotowań do roli gwiazdor zamieszkał w klasztorze kapucynów i zgłębiał pisma słynnego stygmatyka oraz nauczanie Kościoła. To okazało się dlań początkiem duchowego rozwoju. "Teraz wiem, że Bóg używał mojego ego, aby przyciągnąć mnie do siebie, odciągając od ziemskich pragnień. Ale muszę przyznać, że gdybym nie pomyślał wtedy, że to może uratować moją karierę, prawdopodobnie nie wsiadłbym do samochodu i nie wyjechał do klasztoru. To wszystko działo się jednocześnie, czułem, że wkraczam na dobrą drogę, zarówno jeśli chodzi o życie zawodowe, jak i prywatne" - podkreślił LaBeouf.



Widząc ludzi, którzy grzeszyli w sposób, którego nie potrafiłem sobie nawet wyobrazić, a jednak odnajdywali właściwą drogę, słuchając Chrystusa, poczułem, że i dla mnie jest nadzieja. Słuchałem relacji zdeprawowanych ludzi, którym udało się odnaleźć sens i cel. Dzięki temu pomyślałem, że mam pozwolenie na to, by wcielić się w tę postać" - wyznał aktor.