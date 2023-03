Jako pierwszy o roli Dwayne'a Johnsona w zakulisowych rozgrywkach związanych z filmem "Shazam! Gniew bogów" doniósł portal "The Wrap". Według informacji podanych przez ten serwis popularny "The Rock" robił wszystko, by grany przez niego Black Adam znalazł się w centrum Kinowego Uniwersum DC obok postaci Supermana.



Działo się to zanim film "Black Adam" poniósł porażkę w kinach, po której stało się jasne, że dla tej postaci nie ma miejsca w planach DC Studios. Według raportu "The Wrap", Johnson miał przeciwstawić się pomysłowi umieszczenia w filmie "Black Adam" sceny po napisach, w której Shazam zostaje zwerbowany do Towarzystwa Sprawiedliwości. Zamierzeniem tej sceny było podsycenie oczekiwania fanów na film "Shazam! Gniew bogów". "The Rock" postawił jednak na swoim i wspomniana scena nie znalazła się w jego filmie.

Doniesienia "The Wrap" potwierdza teraz Zachary Levi we wpisie opublikowanym na Instagramie. "Dwayne Johnson próbował zrestrukturyzować uniwersum DC, by z Supermanem znaleźć się w jego centrum. Nie pozwolił na cameo Shazama w scenie po napisach filmu 'Black Adam'. Prawda cię wyzwoli" - wyznał aktor.

Przede wszystkim jednak zdaniem Leviego za kiepski wynik kasowy jego filmu odpowiedzialny jest słaby marketing, a także... fani Zacka Snydera . Zdaniem aktora widzowie są zadowoleni z tego, że studio Warner Bros. Discovery, do którego należy marka DC, dostało nauczkę za to, że zrezygnowało ze współpracy z tym reżyserem przy dalszym rozwoju uniwersum.