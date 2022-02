Sharon Stone od lat zaliczana jest do grona największych gwiazd Hollywood. Znana dziś przede wszystkim z występów w filmach "Pamięć absolutna", "Nagi instynkt" i "Kasyno" oraz serialach "Ratched" i "Mozaika", aktorstwem interesowała się już od najmłodszych lat, regularnie grywając w szkolnych przedstawieniach. Jako nastolatka brała także udział w konkursach piękności, a tuż po skończeniu szkoły postanowiła spróbować swoich sił w modelingu.



Pod koniec lat 70. jej twarz stała się rozpoznawalna dzięki reklamom takich produktów, jak napoje Coca Coli czy płyn do czyszczenia soczewek marki Alcon.

Ojciec Sharon Stone nie chciał, żeby została aktorką



Te zainteresowania i doświadczenia sprawiły, że młoda Stone nie miała problemu z wyborem zawodu. Jej decyzji o zostaniu aktorką ostro sprzeciwiał się za to je ojciec Joseph. W wywiadzie udzielonym "The Rake Magazine" gwiazda ujawniła, że planował on dla córki zupełnie inną przyszłość. "Dobre wyniki w nauce i testach IQ sprawiły, że mój ojciec doszedł do wniosku, że powinnam zostać inżynierką budownictwa. Według niego wykonywanie pracy bazującej na wyglądzie było po prostu zatrważające" - wyjawiła Stone.

Gwiazda po raz kolejny powiedziała też, że dorastanie było wyjątkowo trudnym okresem w jej życiu. A zamiast asertywności, stawiania granic i odważnego dążenia do realizacji marzeń uczono ją bezwzględnego posłuszeństwa. "W dzieciństwie oczekiwano ode mnie, że będę w milczeniu wykonywać polecenia i nie będę na nic narzekać ani niczemu się sprzeciwiać. Bycie niesamodzielną, cichą dziewczynką to wyjątkowo niezdrowa i zwyczajnie nudna rola" - zaznaczyła laureatka Złotego Globu.

Sharon Stone była molestowana przez własnego dziadka

Stone opowiedziała o swoim dzieciństwie w głośnej autobiografii zatytułowanej "The Beauty Of Living Twice". W wydanych w marcu zeszłego roku wspomnieniach aktorka ujawniła między innymi, że wraz z młodszą siostrą były molestowane przez własnego dziadka. Co więcej, jak twierdzi Stone, proceder odbywał się za cichym przyzwoleniem babci, która pozwalała oprawcy zamykać się w pokoju z dziewczynkami. Dziadek gwiazdy zmarł, gdy miała 14 lat.



"Poczułam tę dziwną satysfakcję, gdy zrozumiałam, że jest martwy" - wyznała na kartach swojej książki.



