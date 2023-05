Charlize Theron: Steven Seagal jest niemiły dla kobiet

Trzy lata temu Stevena Seagala w krótkich i mocnych słowach skrytykowała Charlize Theron . Nie oskarżyła go, jak kilka innych osób, o molestowanie seksualne, stwierdziła jednak, że będzie mówić o nim "w jak najgorszy sposób, dlatego, że jest niemiły wobec kobiet".

"On ma niesamowitą nadwagę. Ledwo może walczyć. Potrafi tylko popychać swoich przeciwników. Nie mam problemu, by mówić o nim w jak najgorszy sposób, dlatego, że jest niemiły wobec kobiet. Niech spier..." - stwierdziła aktorka.

Choć nie doprecyzowała, o jakie konkretnie zachowania Seagala chodzi, można się tego domyślić. Na przestrzeni lat gwiazdor kina akcji był wielokrotnie oskarżany o molestowanie seksualne.



Znane aktorki oskarżają Stevena Seagala o molestowanie

"Mój ostatni etap przesłuchania do filmu Stevena Seagala odbył się w jego biurze. Powiedział mi, jak ważne jest, żeby była chemia także poza planem filmowym, po czym rozpiął swoje skórzane spodnie. Uciekłam stamtąd i zadzwoniłam do mojego agenta" - relacjonowała na Twitterze aktorka Portia de Rossi w 2017 roku.

Opowieść de Rossi pojawiła się krótko po tym, jak gwiazda seriali "Ostry dyżur" i "Żona idealna" Juliana Margulies opowiedziała o podobnych przejściach z Seagalem. Aktorka wystąpiła z gwiazdą kina akcji w filmie "Szukając sprawiedliwości" w 1991 roku.



"Miałam 23 lata i dyrektor castingu, kobieta, powiedziała, że Steven Seagal chce porozmawiać ze mną o jednej ze scen w swoim pokoju hotelowym o 22:00. Mieszkałam na Brooklynie, więc powiedziałam: 'Nie zrobię tego, nie mam pieniędzy na taksówkę'. Bo rzeczywiście nie miałam. I dodałam: 'A nie jeżdżę metrem o tak późnej godzinie'. Ta kobieta odpowiedziała mi, żebym się nie przejmowała, bo zwrócą mi pieniądze za transport. "Nie obawiaj się, będę tam" - przekonywała.

"Dotarłam do hotelu o 22:40 i oczywiście jej tam nie było. Był za to on. Upewnił się, że zobaczyłam jego pistolet. To był pierwszy raz, gdy widziałam na własne oczy prawdziwą broń... Na szczęście udało mi się stamtąd wydostać bez szwanku" - przyznała aktorka.



Z kolei Jenny McCarthy wyznała, że Seagal kazał jej się całkiem rozebrać podczas prywatnego przesłuchania do filmu "Liberator 2".

W 2018 r., na fali akcji #MeToo, napaść seksualną zarzuciły Seagalowi dwie kobiety, ale sprawy umorzono.